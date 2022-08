Har sagt nej igen og igen

Sidste år var det Kwamie Liv, der var ny i flokken, da hun fredag efter fredag var vidne til hanekamp mellem Martin Jensen og Thomas Blachman i 'X Factor'.

Martin Jensen stoppede på programmet efter to sæsoner, og i år er det Simon Kvamm, der træder til. Men det er ikke en ny idé fra TV 2's side, at han skal være med i programmet.

Det fortæller underholdningsredaktør på TV 2, Dorte Borregaard, til Ekstra Bladet på TV 2's pressemøde.

- Det er vist ikke en hemmelighed, at vi har spurgt Simon Kvamm flere gange, siger hun.

Simon Kvamm bekræfter desuden over for Ekstra Bladet, at han er blevet spurgt flere gange. Han kan dog ikke huske, hvor mange gange der er tale om.

Dorte Borregaard er da heller ikke I tvivl om, at Simon Kvamm er det rette valg.

- Jeg er sikker på, det bliver en rigtig god trio. Jeg synes, de har forskellige baggrunde og hver deres faglighed, de supplerer hinanden virkelig godt, det bliver rigtig spændende, siger hun.

Ikke i tvivl

Ved siden af Simon Kvamm indtager Blachman og Kwamie Liv igen dommerbordet.

Og selvom blandt andre Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo i den seneste sæson kaldte Kwamie Liv for 'fejlcastet', har der fra 'X Factors' side ikke været tvivl om, at hun skulle tilbage i dommerstolen.

- Jeg synes, Kwamie er en fantastisk dommer, og vi er glade for hende. Nogle gange skal man jo lige ind i det, den første sæson er altid spændende, fordi der er rigtig mange ting, man skal lære, når man sidder i den dommerstol, siger TV 2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, i forbindelse med præsentationen af den nye dommertrio.

Onsdag blev Simon Kvamm annonceret som den nye dommer på 'X Factor'. Foto: Linda Johansen

En anden dommer har der - overraskende nok - heller ikke været tvivl om.

- Blachman skal vi forhåbentligt altid have med, det håber jeg, siger Dorte Borregaard med et smil på læben.

Sofie Linde er desuden igen i år tilbage som vært, når 'X Factor' vender retur.

