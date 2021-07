Har sendt helt særlig besked

Thomas Blachman takker Oh Land for hendes tid ved dommerbordet i 'X Factor'

I tre sæsoner har den garvede 'X Factor'-dommer Thomas Blachman siddet ved dommerbordet side om side med Oh Land.

Men det er slut nu.

Efter tre år har Oh Land nemlig valgt at trække stikket og stoppe som dommer på 'X Factor'. Den beslutning begræder Thomas Blachman.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, hun har været fantastisk, og hun har udviklet sig helt vildt under sin medvirken i 'X Factor'. Både retorisk og i sin evne til at udtrykke sig i og om musikken, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg synes, hun blev mere og mere specifik. Normalt er det sådan, at man på forhånd har en evne til at kommunikere følelser under pres, men jeg synes bare, at hun er blevet bedre og bedre.

Selvom Blachman er ked af, at 'X Factor' nu mister Oh Land, understreger han også, at hun stopper på toppen.

- Hun stoppede jo på toppen ved at levere det bedste, hun nogensinde har gjort med Solveig, siger han og fortsætter:

- Jeg har også skrevet til hende personligt og fortalt, at det er det højeste niveau, jeg nogensinde har set i programmet - udover det jeg selv har lavet, selvfølgelig, siger han med et stort grin.

Oh Land førte Solveig til en sejr i årets 'X Factor'.

Løftede programmet

Samtidig ønsker Thomas Blachman Oh Land held og lykke med de nye projekter, der nu venter hende.

- Jeg ønsker hende held og lykke og har stor respekt for hende og det, hun har lavet. Hun har givet rigtig meget til programmet, siger han og fortsætter:

- Hun er et fantastisk musikalsk menneske, og hun har haft en fantastisk lærerig periode og har været godt selskab. Hun har helt klart været med til at løfte programmet til noget andet. Så det skal hun have tak for. Det viser også, at man ikke skal være bange for at tage jobs, selvom man måske er overkvalificeret, som hun i bund og grund er.

Hvad der nu skal ske med dommertrioen, og hvem der er en del af næste sæson, vides endnu ikke. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Om Thomas Blachman selv fortsætter i 'X Factor', vil han endnu ikke løfte sløret for.

- Der er der ingen, der ved. Det må vi vente med at finde ud af, siger han med et smil.

Vil savne hende Hos TV 2 kommer man til at savne at have Nanna Øland Fabricius med på 'X Factor'-holdet. 'Nanna har været en gave som dommer i 'X Factor'. Hun er yderst kompetent og dygtig og fantastisk til at udvikle talenter. Og så er hun til og med rigtig sød og dejlig at arbejde sammen med. Alt sammen noget som gør, at vi kommer til at savne hende som dommer', lyder det fra redaktør Dorte Borregaard i en mail til Ekstra Bladet. Hvem der i stedet skal sætte sig i dommerstolen, vil kanalen endnu ikke løfte sløret for. 'Nu skal der ske noget nyt - og det bliver spændende både for ‘X Factor’ og for Nanna, som vi ønsker alt det bedste og sender en kæmpe tak', skriver Dorte Borregaard. TV 2 oplyser desuden, at man ikke har yderligere kommentarer til Oh Lands beslutning.

