Har set frygtelige ting

27-årige Meseret Badu, der medvirker under dette års auditions af 'X Factor' i København, skinner igennem med sin sangstemme, der har rødder i Etiopien, hvor der hærger krig og ødelæggelse.

Selvom Meseret befinder sig flere tusinde kilometer væk fra borgerkrigen i hjemlandet, har det ikke desto mindre været hendes hverdag, indtil hun blev otte år og bortadopteret til Danmark. Og det er ikke kun gode minder, hun har fra sin start på livet.

- Jeg boede i den nordlige del af Etiopien, meget højt oppe i bjergene, sammen med min familie. Jeg voksede op på en militærbase, fordi min far var i militæret. Jeg har set ting, jeg virkelig ville ønske, at jeg ikke havde set i den alder, siger hun og fortsætter:

- Jeg har set folk begå selvmord af ren frustration over at miste familiemedlemmer i krigen. Andre gange skulle vi flygte under jorden for at gemme os et sted, hvor vi i forvejen havde gemt mad, fordi krigen hærgede. Jeg vidste aldrig, hvad der ventede mig eller min familie næste dag.

Hun tænker ofte tilbage på sin barndom i Etiopien, inden hun blev bortadopteret til Danmark i en alder af otte år. Foto: TV 2

Meseret husker særligt en episode, hvor der opstod tumult, og alle omkring hende løb hen til deres gemmested under jorden, fordi krigen rykkede meget tæt på.

Den dengang kun fireårige Meseret løb mod samme sted, som hun så mange gange tidligere havde fået besked på, da en ældre person ved et uheld kom til at skubbe den lille pige ned til gløderne på et bål, der endnu ikke var helt slukket.

Her fik den lille pige tredjegradsforbrændinger, hvis ar stadig kan ses rundt omkring på hendes krop.

Vejen til Danmark

Efter Meserets mor døde af sygdom, besluttede hendes etiopiske far sig for at bortadoptere hende i håb om, at hun skulle få et bedre liv i udlandet.

- Jeg blev adopteret af min danske familie i 2002, hvor jeg mødte min fantastiske danske mor, der var alenemor og havde en pige i forvejen, som er syv år ældre end mig. Det er noget helt andet at bo i Danmark, og jeg føler mig så privilegeret, fortæller hun.

Og selvom Meseret i dag nyder et fredeligt liv sammen med sin kæreste og to år gamle datter, har hendes fortid sat dybe spor i hendes sjæl i form af stress og PTSD, som hun får psykologisk hjælp til at overvinde. Men det er ikke altid lige let at være positiv, indrømmer hun.

- Lige nu er der stadig krig i Etiopien, og derfor har jeg mistet kontakt til min far, og det har været rigtig svært. Jeg føler, at jeg lever et dobbeltliv, hvor livet herhjemme er dejligt, men i Etiopien er alt bare kaos, og jeg ved ikke, hvor min far befinder sig, eller hvordan han har det.