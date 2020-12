Har svært ved at slippe 'X Factor': - Jeg er ved at rive hovedet af mig selv

Det er ikke nemt for Remee at sidde i sofaen og se 'X Factor'

Remee har flere gange vist, at han har, hvad der skal til for at vinde 'X Factor'.

Fire gange tidligere har han ført en deltager til tops i talentkonkurrencen, der dengang blev sendt på DR - blandt andet tre sejre i træk fra 2015 til 2017.

Lagde du mærke til det? Græd i kulissen

Seerne kan følge med i parrets liv i 'Remee & Mathilde'. Foto: Mogens Flindt

Efter 2018 valgte han dog at forlade 'X Factor', men siden har han flittigt fulgt med hjemme fra sofaen. Det er dog ikke altid helt nemt, fortæller han i et afsnit af Dplay-serien 'Remee & Mathilde', hvor man følger deres liv.

- Det er lidt ligesom, hvis du har spillet fodbold eller lavet en anden ting hele dit liv. Så stopper du, men du følger stadig med i fodboldkampene og har masser af meninger om det. Jeg er ved at rive hovedet af mig selv, siger han og uddyber:

- Det kribler, når jeg ser det, for jeg synes, der er så mange ting, der ikke bliver gjort, ikke bliver grebet, ikke bliver set ... så meget forståelse for den fortælling. Altså, jeg føler virkelig, at jeg forstår det format så dybt, at det ikke engang er noget, jeg ønsker.

Remee vandt den allerførste sæson af talentshowet, da han førte Martin Hedegaard til sejr. Han tog igen titlen i 2015, da Emilie Ester vandt, mens han i de efterfølgende to sæsoner førte EMBRACE og Morten til triumf.

Du kan høre Remee fortælle om 'X Factor' i videoen over artiklen, mens du kan se hele afsnittet af 'Remee & Mathilde' på Dplay.