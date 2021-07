Har taget SU-lån for 184.000 kroner: - Hvem siger nej til det?

23-årige Mina er en af hovedpersonerne i DR3's nye dokumentarserie 'De dyre piger'.

Hun bruger penge til højre og venstre, hvilket umiddelbart ikke harmonerer med, at Mina læser til sygeplejerske og har SU-indkomst.

Men hvis pengene er der, så skal de bruges, og er de der ikke, så skal de lånes.

På to år har Mina nemlig formået at opbygge en gæld på 184.000kr i SU-lån. Pengene er gået til ferier i Dubai, shopping og en masse selvforkælelse.

- Pludselig kunne man tage dobbeltlån på grund af corona, hvem siger nej til det?, griner Mina, efter det i programmet går op for hende, hvor meget hun rent faktisk skylder.

Kviklån

Da SU-lånet ikke længere var tilstrækkeligt, tastede Mina *kviklån* ind i søgefeltet på google. Og 45 minutter efter kunne hun se pengene på sin konto.

- De ringede og bød mig velkommen til banken. Det var virkelig god service, siger hun i DR3-programmet.

Men det var ikke det eneste, som skulle lige googles.

- Jeg skal også lige have undersøgt, hvad en rente egentlig er. Jeg forstår slet ikke de der renteprocenter, tilføjer hun.

Mina har optaget flere lån for at finansiere en lukseriøs livsstil. Privatfoto.

Blev overrasket

Ekstra Bladet har talt med Mina, der fortæller, at hun i løbet af programmet blev enormt overrasket over sin SU-gæld på næsten 185.000kr.

- Jeg var virkelig overrasket, at den havde steget så meget i løbet af ét år. Sidst jeg tjekkede, der var min gæld på 70.000kr.

I løbet af programmet har Mina dog indset, at hun står overfor et reelt problem.

- Jeg tog jo bare de her lån, uden rigtig at tænke over, hvad det var. Her har programmet virkelig været en øjenåbner for mit forbrug, fortæller hun.

Fortryder ikke

Men Mina ærgrer sig ikke over noget som helst. Hun er vant til at tage de hårde ting i livet og vende dem til noget positivt. Hvilket også er tilfældet her, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun springer snart ud som selvstændig. Den 23-årige sygeplejerskestuderende har nemlig taget et kursus i såkaldt microblading, som er en form for permanent makeup.

Hendes fremtidige forretning skal hjælpe hende med at betale af på gælden og forhåbentlig sørge for, at hun ikke får brug for flere kviklån i fremtiden.

- Jeg starter selvstændigt op, for at kunne betale af på min gæld og få styr på mit problem. Jeg har planer og visioner, og jeg skal nok komme stærkere ud på den anden side, siger Mina.

Du kan se 'De dyre piger' på DR tv.