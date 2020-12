- Har været døden nær otte gange

Thomas Blachman har fået en ny han i dommerpanelet ved 'X Factor', hvor Lars Ankerstjerne er skiftet ud med dj'en Martin Jensen.

Og den 29-årige mand har formået at vinde Blachmans respekt. Den garvede dommer er intet mindre end fuldstændigt pjattet med dj'en.

- Det er en skøn ung mand. Jeg kan virkelig godt lide ham, siger Thomas Blachman indledningsvis.

Martin Jensen er ny dommer i 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Der er særligt én grund til, at Blachman har svært ved at stå for Martin Jensen - han får nemlig Blachman til at grine konstant.

- Han har været ved at omkomme otte gange under sit madindtag, fordi han altid får det galt i halsen, griner Thomas Blachman, der bestemt ikke er færdig:

- Vi griner som sindssyge, og så er det, han er ved at forlade os hver gang. Han lever livet farligt.

Det er dog ikke kun vittigheder og højt humør, Martin Jensen bidrager med. Han rummer også en enorm faglighed, der klæder programmet, mener Thomas Blachman.

- Han har noget at tilbyde, og han er en fest at være sammen med. Vi kunne lide hinanden med det samme, og det har Nanna (Oh Land, red.) det også rigtig godt med. Det er kommet noget fornyet energi.

Thomas Blachman har vundet de seneste tre sæsoner af 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

- Trængte I til det?

- Nej, sgu ikke så længe jeg er her, haha. Jeg kunne have været den eneste dommer, og det havde stadig været et seværdigt program. I hvert fald for min mor, siger Thomas Blachman.

Martin Jensen er ikke det eneste nye ansigt i det 'X Factor', der har premiere 1. januar. Komikeren Melvin Kakooza tager over for værten Sofie Linde, når der fra 26. februar er liveshows.