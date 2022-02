Havde aldrig troet det: - Det er så vildt

Kampen om magten er hårdere end nogensinde i 'Borgen', der er vendt tilbage, ti år efter at det seneste afsnit af DR-dramaet strøg over skærmen.

Mange af de velkendte ansigter er tilbage, heriblandt skuespillerinden Birgitte Hjort Sørensen, som har genoptaget sin gennembrudsrolle fra 2010 som den ambitiøse journalist Katrine Fønsmark.

- Det er så vildt på så mange parametre. Vi havde aldrig troet, at vi skulle lave flere sæsoner. Men jeg kan bare sige, at som skuespiller er det en kæmpe gave, lyder det fra Birgitte Hjort Sørensen, som ikke havde nogen betænkeligheder ved at genoptage rollen.

- Den har givet mig så utroligt mange muligheder, og så synes jeg, at plottet var supergodt.

Adam Price har også skrevet denne sæson, som skydes i gang, da et boreselskab finder olie i Grønland. En begivenhed, der bliver begyndelsen på det, som i løbet af seriens otte afsnit udvikler sig til en international kamp om Arktis.

Sagen får hurtigt alvorlige indenrigspolitiske og klimapolitiske konsekvenser, som medierne dækker tæt.

Se traileren til sæson fire af Borgen.

Sindssygt hyggeligt

Katrine Fønsmark er siden sidst, vi så hende, blevet nyhedschef for den landsdækkende tv-station TV1. Her får hun testet sin upartiskhed over for landets nyudnævnte udenrigsminister, Birgitte Nyborg, som hun i sæson tre - ti år tilbage - var pressechef for.

Også Signe Egholm Olsen vender tilbage som partilederen Anne Sophie Lindenkrone, Peter Mygind som den kyniske chefredaktør Michael Laugesen, og Mikael Birkkjær som Birgitte Nyborgs eksmand.

- Det er meget familiært og ekstremt hyggeligt at komme tilbage. Der er meget foræret ved, at man har så meget historie sammen som skuespillere, fortæller Birgitte Hjort Sørensen.

- Den første dag på optagelserne skulle jeg ankomme til TV1, og de andre skulle sidde omkring et bord. Da jeg skulle gå hen til dem, fik jeg øje på Søren Malling, der fik øje på mig, og jeg kom simpelthen til at storsmile, fordi jeg syntes, det var så sindssygt hyggeligt.

Sidse Babette Knudsen er også igen med i 'Borgen'. Foto: DR/Mike Kollöffel

- Jeg blev bange for, det var forkert til scenen, fordi det jo var mig, Birgitte, der hyggede mig. Men det gav faktisk en god, familiær stemning mellem karaktererne, så det endte med at komme med, fortæller Birgitte Hjort Sørensen.

Fagligt er 'Borgen' også en udfordring, som sjældent ses, hverken herhjemme eller sågar internationalt.

Birgitte Hjort Sørensen nævner Robert Linklaters oscarvindende coming of age-drama 'Boyhood', hvor skuespillerne mødtes flere gange over en årrække for at filme fortællingen om en drengs opvækst.

- Det var lidt, som om vi sluttede tredje sæson i går, da vi begyndte at filme den fjerde. Jeg kunne fuldstændig huske, hvordan det var, og der var meget, der mindede om dengang, fordi mange af folkene er de samme.

Fjerde sæson af 'Borgen' kan ses på DR1 og DRTV og kan senere på året ses på Netflix.