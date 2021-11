Havde lugtet lunten

Bryllupsplanlægningen er i fuld gang for Silas Holst og Nicolai Schwartz.

'Svært at sige nej til,' skrev Silas Holst tidligere på ugen på Instagram og delte et billede af sin finger med en ring på.

Da Ekstra Bladet fredag aften talte med danseren efter 'Vild med dans', åbnede han mere op omkring frieriet, der skete mandag aften på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

- Det var fedt og dejligt. Jeg blev glad, og jeg sagde da også ja. Og det havde jo været en akavet aften, hvis jeg havde sagt nej, kan man sige, lød det med et grin fra Silas Holst.

Han havde haft lidt tid til at overveje sit svar, for det kom nemlig slet ikke bag på ham, da kæresten gik på knæ.

- Jeg havde lidt lugtet lunten, så det var ikke en stor overraskelse, jeg var ved at falde ned fra stolen over. Men jeg blev lykkelig, og det føles rigtigt, så det er jo dejligt.

- Hvorfor havde du lugtet lunten?

- Min kæreste kan meget, men han er ikke god til at holde på hemmeligheder og overraskelser. Det bliver lidt for detaljeret beskrevet, hvad man så skal en mandag aften. Så kan jeg jo godt høre, at vi jo ikke skal alt det der, og ergo skjuler du noget andet. Han er rimelig let at læse, og det er jo dejligt. Det er faktisk ikke en dårlig ting.

Silas Holst og Lise Rønne gik fredag aften videre til semifinalen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Silas fortæller også, at Nicolai ikke havde grund til at være nervøs inden frieriet.

- Jeg har da tidligere sagt til ham, at hvis han en dag spurgte, så skulle han nok ikke regne med at få et nej. Jeg tror da også, at han gik til opgaven med nogenlunde ro i maven.

Silas Holst og Lise Rønne gik igen videre fra dansekonkurrencen. På fredag gælder det derfor semifinalen.

