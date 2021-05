Heftig debat om sex-reportage: Radiochef overrasket

Ansvarshavende chefredaktør på Radio4, Anne-Marie Dohm, er overrasket over, at mange forarges over sex for åben mikrofon

Lyttere, der mandag morgen lagde ører til Radio4's morgensendeflade, blev mødt at en situation, der for de fleste nok er mere intim, end hvad man er vant til i radioen.

Journalist Louise Fischer var taget på reportage i swingerklubben Swingerland i Ishøj, og her lagde hun bogstaveligt talt krop til. Hun havde nemlig sex for åben mikrofon med det formål at give lytterne et rigtigt indblik i miljøet.

At denne usædvanlige redaktionelle beslutning efterfølgende har skabt en del debat og er blevet omtalt i flere medier, kommer bag på administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på kanalen, Anne-Marie Dohm.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er overraskende, at så mange medier står på vandski over det, og at den (reportagen, red.) kan forarge på den måde. Vi rører ved noget, som tilsyneladende kan få folk op at køre, selvom det er almen menneskeligt, naturligt og helt ufarligt, siger hun og tilføjer:

- Vi kan åbenbart stadig blive godt blive godt og grundigt forargede over sex.

Bliver du forarget over, at en journalist har valgt at have sex i radioen?

Vil gå til grænsen

Hun fortæller, at de på radiostationen ikke har en plan klar for, hvornår de igen sender noget lignende, men at de har som mål at gå til grænsen.

- Vi skal som public service-medie rejse debatter. Vi skal ikke provokere bare for at provokere, men vi skal tage prøve grænserne af, og hvis der er en form for bonerthed til stede derude, er den relevant at udfordre, siger Anne-Marie Dohm.

- Hvis ikke grænsen går ved sex, hvor går den så? Ville det også være okay, at en journalist tilbød at tage en bane kokain for at illustrere narko-miljøet?

- Vi har det mål, at vi skal ind i kernen af historien og ikke kun bevæge os i yderkredsen og lave det, man kan lave hjemme fra skrivebordet. Men der er selvfølgelig en grænse, og den opererer vi inden for.

- Jeg vil sige, at jeg sætter grænsen der, hvor man bringer folks liv i fare eller laver noget, der er decideret ulovligt. Hvis vi gør det, skal der være en stor samfundsmæssig relevans ved det, for eksempel som når vi bevæger os ind i krigszoner. Men den konkrete reportage er helt ufarlig og menneskelig, og alligevel forarges folk, siger Anne-Marie Dohm.

Chefredaktøren lader sig heller ikke afskrække af de mange kritiske røster på sociale medier.

- Det er alletiders, at dem, der synes, grænsen er nået, ytrer sig. Vi skal udfordre den der krænkethedskultur og bonerthed, og vi generer jo ikke nogen. Hvis man bliver forarget eller krænket, kan man bare slukke for radioen, siger hun.