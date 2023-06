Hele verden løb tør

Det kan have uventede konsekvenser, når man skal farve en hel verden lyserød, hvilket er præcis, hvad filminstruktør Greta Gerwig oplevede, da optagelserne til den kommende 'Barbie'-film skulle i kassen.

Ryan Gosling og Margot Robbie på den lyserøde løber. Foto: Ritzau Scanpix

I stedet for hovedsageligt at benytte sig af green screens og computer-effekter valgte instruktøren, at store dele af den fantasifulde Barbie-verden skulle konstrueres i filmstudiet, så det fremstod så virkeligt og håndgribeligt som muligt for både skuespillere og publikum. Det skriver flere internationale medier - blandt andet Business Insider og Hollywood Reporter.

En overgang var den specielle Barbie-pink udsolgt over hele verden, fordi Barbie-filmfolkene havde opkøbt alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Foto: roscoe.com

Til arkitektur-magasinet Architectural Digest fortæller hun i et interview, at hun og filmholdet opkøbte så meget af den specielle skrigende, lyserøde farve, at farven blev udsolgt over hele verden.

Man får ikke mange point for at gætte Barbies yndlingsfarve. Foto: Warner Bros.

- Verden løb tør for pink, lyder det kort og kontant fra instruktøren, der tilføjer:

- Det var mit ønske, at de pink farver skulle være meget klare og iøjnefaldende. At fastholde det barnlige var essentielt, og jeg ville ikke glemme, hvad det var, der fik mig selv til at elske Barbie, da jeg var en lille pige.

Filmen, der har Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollerne som Barbie og Ken, har verdenspremiere næste måned.