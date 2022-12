Helle Thorning udfrittet for åben skærm

Casper Christensen og Helle Thorning-Schmidt kommer omkring skilsmisser, parforhold og måden, man lever sammen på, i den kommende episode af 'All Exclusive'

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er den næste i rækken af håndplukkede kendisser, der besøger komiker Casper Christensen i interviewserien 'All Exclusive'.

Med mediemanden Mikael Bertelsen på sidelinjen udfritter Casper Christensen sine gæster, og i det gælder også Helle Thorning-Schmidt, da de kommer ind på parforhold.

Hun fisker telefonen frem og læser en sms-korrespondance med sin mand, den britiske politiker Stephen Kinnock, fordi Casper Christensen gerne vil forstå, hvad det er for et forhold, de to har.

De har i årevis boet i hvert sit land.

- Det var en kæmpe oplevelse at tale med Casper. Provokerende, lærerigt og mega sjovt. Kæmpe uenigheder og fed stemning. Særligt når jeg slår ham i bordtennis, siger Helle Thorning-Schmidt i en pressemeddelelse op til ugens episode af 'All Exclusive'.

God nok

Helle Thorning-Schmidt og Casper Christensen har kun lige mødt hinanden, da den tidligere statsminister bedyrer, hvorfor hun ikke synes, at den kendte komiker virker som en total nar.

Simpelthen fordi hun altid har haft respekt for og godt kan lide de kærester, som han har haft. Og hvis de har holdt ham ud i mange år, må det være bevis på, at han er god nok, lyder det fra hende.

Og herfra er der lagt op til samtaler om alt fra kærlighed til samtykke og deres respektive verdensopfattelse, lyder det videre i pressemeddelelsen.

'All Exclusive' Helle Thorning-Schmidt kan ses fra den 21. december på Viaplay. Der er indtil videre planlagt 12 programmer i serien.