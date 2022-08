Helsingør-borgere: - Det er hyklerisk

Tirsdag morgen var Simon Spies Plads i Helsingør uden navn. Eller i hvert fald uden navneskilt.

I nattens løb har en eller flere personer nemlig været ude med værktøjet for at fjerne skiltet, der ellers plejer at oplyse om, at man befinder sig på Simon Spies Plads.

Det er sket, efter en ny dokumentarserie på DR sætter Spies' seksuelle forhold til mindreårige piger under kritisk lup og blandt andet afslører, at han betalte for at få lov til at tæske de unge piger.

Nordsjællands Politi bekræftede tirsdag morgen overfor Ekstra Bladet, at de undersøger, om det fjernede skilt kan være hærværk.

Og selvom borgmester i Helsingør, Benedikte Kiær, mandag kunne fortælle Ekstra Bladet, at hun nu vil se på, om der er stemning for at ændre pladsens navn, er det ikke alle, der er lige tilfredse med, at nogen allerede har taget sig af sagen og fjernet skiltet.

Hyklerisk

Michael Lagoni, som ejer Lagoni Kaffebar, der har ude-servering på pladsen, er ikke helt tilfreds med, at skiltet pludseligt er væk fra pladsen. Han ser det som hærværk, men mener dog, at debatten om navnet er vigtig.

- I forlængelse af det er det vel et meget godt tidspunkt i forhold til al den debat, der er lige nu, at få givet pladsen et nyt navn, siger Michael Lagoni, som også sidder i byrådet i Helsingør.

Men det er ikke alle, der mener, at dokumentaren og det forsvundne skilt er grund nok til, at pladsen skal skifte navn.

- Jeg synes, at det er hyklerisk, og vi er stolte af ham her i byen. Han skabte en masse arbejde, gjorde en masse gode ting, og pladsen er opkaldt efter ham. Jeg bliver glad, hver gang jeg kommer gående her. Det er hyklerisk, og de skal bare lade det være, siger Klaus, der kommer gående forbi pladsen med sin hund.

Han er ligesom mange andre, vi møder fra byen, ikke tilfreds med, at skiltet er blevet taget ned.

Charlotte, som så mange andre også så første afsnit af dokumentaren mandag aften, er heller ikke tilfreds med, at skiltet er blevet taget ned, og at der de sidste par dage har været snak om, at pladsen burde skifte navn.

- Nu sidder vi på Simon Spies Plads, burde den skifte navn?

- Det synes jeg bestemt ikke, jeg synes den skal forblive 'Simon Spies Plads'.

- Hvorfor synes du det?

- Netop fordi han har gjort mange gode ting, skabt arbejdspladser, oplevelser. Det er en spændende person, vi har haft i Danmark. Så kan man jo begynde at skifte navn på mange pladser, monumenter og statuer, siger hun.

Og selvom Mogens Andersen ikke er tilfreds med, at skiltet er blevet taget ned, er han ikke enig i, at Simon Spies er en man burde hædre.

- Synes du, pladsen forsat skal hedde 'Simon Spies Plads?

- Næ, jeg har aldrig ønsket, den skulle hedde det.

- Hvorfor ikke?

- Jeg har aldrig brudt mig om ham, simpelthen. Godt nok har hans mor vist boet her, og han er vokset op her, men jeg fattede ikke, at man lavede om på det navn. Det har man altså gjort, og det er der så nogen, der fortryder nu, måske.

Pladsen har ikke altid heddet Simon Spies Plads, men fik først navnet i 1993 næsten 10 år efter Simon Spies død.