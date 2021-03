Helt alene: - Det er sgu svært

Martin Jensen har efter fjerde 'X Factor'-liveshow en enkelt deltager, der står tilbage - Dan Laursen.

Med sin udgave af Ed Sheerans 'Castle on the Hill' tog alderspræsidenten en plads direkte videre til næste liveshow, mens han så til, da den anden deltager i 23+-kategorien, Vilson Ferati, måtte forlade showet.

Farvel og tak

Det var ikke nemt for Dan Laursen at se sin med-deltager forlade programmet.

- Det var sgu hårdt. Det var det for fanden, man er jo følelsesløs, hvis man ikke ønsker det her for ham. Det er sgu svært, siger Dan Laursen til Ekstra Bladet.

- Det var også svært sidste gang med Hiba. Nu er der én tilbage, og jeg må kæmpe for de to andre, og det har jeg tænkt mig at gøre, fortsætter han.

'X Factor'-far

På trods af at være den ultimativt ældste deltager i dette års 'X Factor', føler Dan Laursen sig ikke udenfor.

- Jeg synes faktisk, vi alle sammen har det godt. Jeg er den lidt ældre i klassen. Jerry fra The Kubrix kalder mig faktisk for sin 'X Factor'-far, fortæller Dan Laursen, der godt er klar over, at han har et specielt forhold til de andre deltagere.

- Jeg tror, jeg har en anderledes rolle for de lidt yngre. Jeg er der for dem og hjælper dem videre og giver dem et kram, når de har brug for det. For vi er der for hinanden, siger Dan Laursen.

- Det var rystende