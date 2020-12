Helt i knæ: Tabte 10 kilo

Kærestekvaler påvirkede Asbjørn Nielsen i en sådan grad, at det 'ikke længere var sjovt at se på'

For fans af realityprogrammet 'Ex on the Beach' er det næppe nogen overraskelse, at Asbjørn 'Tyren' Nielsen var helt ved siden af sig selv i den aktuelle All Star-sæson.

Inden 'Ex on the Beach' var han næsten blevet kærester med Lærke Wadmann, som han forlod uden et ord for at deltage i programmet, og da hun stemplede ind, brugte han alle døgnets timer på at vinde hende tilbage for rullende kameraer. Når han ser tilbage på hændelsesforløbet op til, har han det ambivalent med sin deltagelse.

Det fortalte han, da han sammen med Nicklaes Olsen gæstede Ekstra Bladet.

- Jeg er jo glad for det, men i forhold til mig og Lærke har det aldrig nogensinde været en god ting (at deltage, red.), og det var jo også hårdt for mig. Det var jo kraftedme nærmest en måned, hvor man gik uafbrudt og havde ondt i maven hele tiden, for man vidste jo ikke, hvad der kunne ske, siger Asbjørn i videoen over artiklen og tilføjer:

- Jeg tabte mig så meget på de optagelser, det var helt vildt.

- Hvor meget tabte du dig?

- Meget, 10 kilo hvis ikke mere, jeg var virkelig blevet lille, da jeg kom ud, siger han.

Se Asbjørn fortælle om sit store vægttab i videoen.

Ramt af kærestesorger

Det var særligt forholdet til Lærke, der pludselig hang i en tynd tråd, som trak energien ud af kroppen på den 204 centimeter høje realitydeltager. Han forklarer om det voldsomme vægttab:

- Hvis du har kærestesorger nok eller tænker for meget, så får du ikke trænet ordentligt, og jeg spiste heller ikke ordentligt, da jeg kom ind igen. Jeg spiste én potion, og jeg plejer at kunne spise tre-fire stykker. Jeg var helt færdig, siger han.

Derfor har han også gjort det klart over for sig selv, at han aldrig skal stemple ind i et realityprogram på samme måde igen.

- Hvis jeg nogensinde skulle være med igen, så skulle jeg være sikker på, at alt hjemmefra var afsluttet, for det er lige presset nok at få en hjemmefra ind i villaen, som du nærmest er kærester med, siger han, hvilket får Nicklaes til at byde ind med sine visdomsord.

- Ja, I skulle nok bare være taget i IKEA i stedet.

Hør Asbjørn fortælle om sin mindre gode tid i villaen i videoen over artiklen, hvor Nicklaes også fortæller, at det ikke var sjovt at se vennen i den tilstand.