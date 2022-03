Helt overvældet

'Borgen' har ikke ligefrem lagt de danske gader øde, og Ekstra Bladets anmelder var heller ikke ved at falde bagover af begejstring over det seneste afsnit, som han gav tre stjerner.

Birgitte Hjort Sørensen, der i serien spiller Katrine Fønsmark, er dog både glad for at være tilbage i 'Borgen'-universet efter mange års pause, ligesom hun er glad for reaktionerne på comebacket.

Det fortalte hun torsdag aften, da Ekstra Bladet mødte hende til lydbogsprisen Mofibo Awards, hvor hun var vært.

- Det har været helt overvældende. Vi vidste jo godt, at der var høje forventninger, så man kunne jo ikke vide, hvordan ... men altså, folk har virkelig taget godt imod det. Jeg er også selv superstolt af det, og det vidunderligt at være tilbage, siger hun.

- Det har været en ganske særlig gave at vende tilbage til en karakter, der er blevet ældre. Det er jo ikke så tit, man får lov til det. Og verden har jo også forandret sig i de ti år, der er gået. Det er på mange måder nyt, men der er jo også meget genkendeligt i det. Og så har det været familiært og hyggeligt at se de gamle.

Stadig spændende

- Kommer der mere efter denne sæson?

- Jeg ved det ikke, siger Birgitte Hjort Sørensen, der selv er en af de mange danskere, der sidder i sofaen hver søndag aften, når det løber over skærmen.

- Det gør jeg (ser det, red.). Selvom jeg ved, hvad der sker, så er det stadig spændende, griner hun.

- Og så er det jo skægt at høre reaktioner fra min kæreste og familie og venner. De fleste går ret meget op i det og engagerer sig.

Du kan se et nyt afsnit af 'Borgen' hver søndag aften.