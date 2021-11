Helt slut: Kendt vært stopper efter 40 år

Søren Vesterby har valgt at gå på pension

På onsdag er sidste dag på skærmen for den garvede vært Søren Vesterby.

Efter 40 år i branchen går den kendte vært på pension.

Det skriver Jydskevestkysten.

Søren Vesterby selv glæder sig dog til at kunne bruge sin tid på noget andet efter en lang karriere i tv-branchen.

- Jeg tænker kun tilbage med gode tanker om min tid i journalistbranchen - jeg har sgu været der i 40 år, siger han og fortsætter:

- Nu kan jeg få mere tid med min elskede kone, som i mange år har spurgt, om jeg ikke snart ville holde op med at arbejde. Nu var det blevet en mulighed, og så synes jeg, det er en god ting at give plads og flytte sig fra stolen, så nye, unge talenter kan komme til.

Søren Vesterby var i mange år vært på DR1. Foto: Nicolai Svane

Søren Vesterby fortæller samtidig, at han sidste år gik ned i tid og arbejdede 30 timer.

Den garvede vært har arbejdet på TV Syd siden 2009. Han har tidligere arbejdet på DR, TV 2 og Nordjyske Medier.

Vesterby var først ansat ved DR's regionalradio med base i Aabenraa, Radio Syd, inden han kom til TV Syd.

Efterfølgende blev han vært på 'Go' morgen Danmark' på TV 2.

I 1999 kom han til DR1 som vært på '19direkte', 'TV Avisen' og 'Nyhedsmagasinet'. Efter at have været omkring P1 som vært og redaktør for juramagasinet 'Lige Lovligt', blev han i 2007 tilknyttet nyhedskanalen 24NORDJYSKE. Siden april 2009 har han været journalist og tv-vært på TV Syd.