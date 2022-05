Helt til grin: Dårlige tabere

’Barbie Girl’ og ’7 Years’ er historiens største danske verdenshits. De blev som bekendt sunget af en nordmand og en halvirer.

Vores vel nok største sportsnavn nogensinde er jo nærmest polak, og Wilson Kipketer lærte at løbe hurtigt i Kenya.

For nyligt var et par færinger lige ved at vinde dansk ’X Factor’, og den ene af dem sang på en måde italiensk.

Hvilket jo fører os til Torino, hvor den første semifinale i legendariske Eurovision Song Contest tirsdag blev afviklet med dansk deltagelse fra en halvsvensk kvartet.

Det gik helt galt.

Norske bananer

Reddi røg ud, og for andet år i træk kommer Danmark ikke i finalen, der afvikles på lørdag med blandt andet gakket folkemuzak fra Moldova og nogle nordmænd, som synger om bananer iført latterlige ulvekostumer.

Det var helt til grin. Og det blev Danmark også.

Maro var en sjælden nydelse med sangen 'Saudade, saudade'. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Der er noget for enhver smag i Eurovision. Men absolut mest den dårlige.

Portugal sendte heldigvis skønne Maro, der var som at finde et økologisk stykke chokolade i en æske med tandpinefremkaldende smagløshed.

Maro optrådte originalt. Reddi forsøgte at efterligne sidste års italienske vindere, Måneskin, med rock for folk, der ikke rigtigt kan lide rock. Eller Reddi.

Sangen kaldte de ’The Show’, men ’The Show Must Go On’ blev der altså ikke noget af, og på en måde er det måske en sejr at tabe i et rædselsfuldt tabershow.

Problemet er bare, at Reddis sang gjorde dem til dårlige tabere.

Måske vi kan slippe af sted med at sende et svensk band næste år?