- Helt ude i hampen

DK4 i tænkeboks

Interview med kommunikationsdirektør Steen Andersen, DK4.

- Penkowa bruges som ekspert på alternativ medicin samtidig med, at hun er kendt skyldig for dokumentfalsk (frifundet for straf i landsretten grundet forældelsesfrist, red.). Bør der ikke ringe en klokke et eller andet sted?

- Hvad er det for en klokke, synes du?

- Jeg tænker på, at hun er ekspert og tidligere er dømt for at forfalske dokumentation?

- Ja, hun har forfalsket sin dokumentation. Det tror jeg ikke, der er to meninger om. Men derfor er hun stadigvæk uddannet læge og har en grunduddannelse, som hun kan anvende i sundhedsmæssig sammenhæng. Det er vigtigt at holde fast i, at programmet, hun medvirker i, indledes med, at hvis du er syg, skal du gå til lægen, siger Steen Andersen.

Han mener, at der i Danmark er et stigende ønske om alternative behandlingsmetoder. Noget, han mener, Penkowa kan bidrage med.

- Det er det, hun har slået sig op på. Det er måske ikke så tosset, at man bliver bekendt med, hvilke alternativer, der er til de gængse behandlingsmetoder, som vi jo i øvrigt anbefaler i programmet, at man tyer til, hvis man er sløj.

- Så sent som i februar sidste år kunne 'Detektor' afsløre, at hun anbefalede at reducere smitten af vira som coronavirus ved hjælp af C-vitamin. Hun henviste til finsk forskning, og den finske forsker, hun henviste til, kaldte hendes udlægning for 'Bullshit'. Sundhedsstyrelsen kommenterede også og kaldte det 'helt sort', det hun ytrede. Hvad tænker du om det?

- Eh… Det er da ikke heldigt. Jeg er jo ikke blind eller uvidende. Det kan godt være, at det giver stof til eftertanke, at der pludselig kommer en reaktion, som du referer for mig. Jeg tror, vi må tænke over, om det skal gøres på en anden måde, eller om noget skal gøres anderledes. Jeg tror, vi går i tænkeboks på baggrund af det, der bevæger sig lige nu, siger Steen Andersen og tilføjer hurtigt:

- Men grundholdningen er, at når man har udstået sin straf, så må man gerne være en del af Danmark igen.

- Er det her ikke bare en provokation fra jeres side, der skal give lidt larm?

- Det er det ikke. Vi vil gerne på forsiden af Ekstra Bladet, men helst for noget, som alle er enige i er skide godt. Det er ikke en provokation.

- Så jeres grundholdning er, at hun har udstået sin straf, men I vil nu revurdere hendes rolle i programmet?

- Vi går i tænkeboks, fordi vi har et grundlæggende ønske, der lyder, at vi ikke vil skade nogen. Hvis nogen mener, at det, vi foretager os her, er sundhedsfarligt eller skadeligt på nogen måde, så er det da noget, vi skal tænke over.