Helt uhørt: Bruger 22.800 kroner om måneden på diverse

Martin bor på Bornholm og har efter sin udsendelse under krigen i Kosovo fået tilkendt arbejdsskadeerstatning for sin ptsd.

Og for at dulme sine stresssymptomer, køber han masser af forskelligt friluftsgrej.

Han køber så meget, at hans diversepost er på svimlende 22.800 kroner hver måned. Derudover har Martin en misvedligeholdt gæld på ikke mindre end 19.700 kroner om måneden.

Får det slet ikke brugt

Men selvom Martin holder meget af friluftslivet og overnatning i shelter, så får han slet ikke brugt alle de ting, som han køber.

I stedet ender det meste på loftet, som f.eks. paddleboards, der ikke er blevet pakket ud, rygsække, magneter til at fiske, foldud sovesenge og en drone til 23.000, som han havde glemt, han havde købt.

Martin siger selv, at shopping giver ham et adrenalinkick, og det har ført til overforbruget. Derudover har Martin også kæmpet nogle år med ludomani.

Martin og hans to venner finder alle de ting, som Martin har købt og gemt væk på loftet. Foto: Nent Group

Anderledes end normalt

Det enorme diverseforbrug og det manglende overblik har i sidste ende ført til en samlet gæld på vanvittige 1.517.000 kroner.

Martins situation ser dog anderledes ud, end det normalt gør for 'Luksusfældens'-deltagere.

Martin ejer nemlig både sit hus og en sheltergrund, som er købt og betalt kontant. Derudover har Martin også 521.000 kroner stående på sin bankkonto.

- Normalt når vi er ude og hjælpe andre mennesker, sstøder vi ikke ind i, at de har en halv million stående på deres konti. Du kan bare ikke finde ud af at prioritere dine penge, siger eksperterne.

Grunden til, at Martin har haft mulighed for at købe huset, grunden og alle de andre diverseting, uden at kreditorerne har kunnet opkræve noget, er, at pengene, som han får for arbejdsskadeerstatning, er kreditorbeskyttede midler.

Diverseposten og misvedligholdt gæld er vanvittigt højt. Foto. Nent Group

Høj indkomst

Martins indkomst det seneste år er heller ikke småpenge. Han har det seneste år i gennemsnit haft en indtægt på 38.400 kroner hver måned.

Beløbet dækker over førtidspension og supplerende erstatningspenge fra forskellige forsikringer, som han får grundet sine psykiske men efter soldatertiden.

- At beløbet er så højt, skyldes nogle store pengegaver og forskellige engangsoverførsler til din konto, siger eksperterne.

Eksperterne vurderer derfor, at Martin har en samlet formue på 1.600.000 kroner, og formuen overstiger derfor gælden.

Det er i stedet et spørgsmål om, hvor meget Martin ønsker at gå på kompromis.

