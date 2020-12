Hemmeligt projekt skaber ramaskrig på TV2

Tirsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at journalister på TV2 Dokumentar i øjeblikket arbejder på en dokumentar, der undersøger kulturen på TV2 og går i dybden med sexisme og seksuelle krænkelser på kanalen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er arbejdet med dokumentaren tophemmeligt, og på TV2 bliver der derfor gået meget stille med dørene omkring projektet i øjeblikket.

Ekstra Bladet erfarer nu fra flere uafhængige af hinanden kilder, at dokumentaren allerede har skabt dårlig stemning internt på TV2.

Tophemmeligt arbejde i gang hos TV2

Det skyldes primært ifølge de kilder, Ekstra Bladet har talt med, at der af ledelsen på samme tid er igangsat en ekstern advokatundersøgelse, hvor sager om seksuelle krænkelser og sexisme på TV2 igennem årenes løb granskes.

Flere kan i den forbindelse fortælle, at rygterne som konsekvens svirrer på gangene, og at der blandt flere medarbejdere er en følelse af en 'stikkerkultur', hvor kolleger angiver hinanden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2's tillidsmand, Lennart Steen, der bekræfter, at der lige nu er konflikter i kølvandet på arbejdet med dokumentaren.

- Jeg er i dialog med ledelsen. Vi skal finde en løsning, siger han og fortæller, at han derudover ikke har flere kommentarer på nuværende tidspunkt.

'Misforstået'

Ekstra Bladet har ligeledes de seneste dage gentagne gange forsøgt at få en kommentar til projektet fra ledelsen på TV2. Først onsdag bliver det muligt.

Ekstra Bladet har i den forbindelse været i kontakt med Jacob Kwon, der er nyhedschef på TV2. Han bekræfter, at der lige nu pågår et arbejde med en dokumentar om seksuelle krænkelser og MeToo internt i huset.

- Det er korrekt, at der i vores dokumentarafdeling arbejdes på en dokumentar om MeToo på danske arbejdspladser. Herunder også i den danske mediebranche - som jo også omfatter TV2. Vi undtager naturligvis ikke os selv i den forbindelse, siger han og fortsætter:

- I kølvandet på de artikler, der har været om emnet, er der blevet rejst en undren og spørgsmål fra medarbejdere, og derfor har jeg i dag også i en mail præciseret over for dem, hvad projektet handler om, og understreget, at det ikke kun handler om TV2, som man kan have fået en forståelse af, lyder det fra Kwon.

Kwon bekræfter, at arbejdet med en dokumentar er i gang i øjeblikket på TV2. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

- Men denne undren omkring projektet er ifølge flere af vores kilder opstået, langt før dokumentaren er blevet beskrevet i medierne?

- Det har jeg ikke været bekendt med.

- Flere kilder fortæller til os, at de føler, at arbejdet med dokumentaren har skabt splid og dårlig stemning på TV2, fordi der er denne her advokatundersøgelse i gang samtidig - kan du nikke genkendende til det?

- Nej. Det har jeg ikke været bekendt med overhovedet, siger han.

- Dokumentarprojektet og muligheden for at indberette eventuelle krænkelsessager til et eksternt advokatkontor er to fuldstændig adskilte spor. Hvad der sker i det ene spor, har ingen indflydelse på det andet, siger han til spørgsmålet om, hvad han tænker om kritikken af, at arbejdet med dokumentaren og advokatundersøgelsen foregår samtidig.

Indledende fase Jacob Kwon understreger samtidig, at arbejdet med dokumentaren stadig er i den indledende fase, og at det derfor fortsat er usikkert, hvad den bliver til i sidste ende. - Det her er en researchfase, så hvad det ender med, er uafklaret. Om der kommer en dokumentar ud af det, er for tidligt at sige. Det er et projekt blandt mange, og der bliver det liggende indtil videre. Men hvad det bliver til, må tiden vise. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har TV2 arbejdet på dokumentaren i nogle måneder, og i forbindelse med arbejdet skulle der være givet frit slag til at bore i sager hos TV2 både i dag og for år tilbage.

- Skulle I, hvis det har skabt undren hos medarbejderne, ikke have meldt det mere klart ud, hvad I var i gang med?

- Dokumentarafdelingen kommunikerer ikke bredt om de projekter, de arbejder med. Det ligger i sagens natur, at det ikke er hensigtsmæssigt. Meget få har detaljeret kendskab til det, de arbejder på, siger han og fortsætter:

- Derfor er der opstået en misforstået opfattelse af det. Det har vi korrigeret i dag via en mail, jeg lige har sendt ud, så der ikke er tvivl blandt medarbejderne om, hvad vi går og laver.