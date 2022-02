Film, tv & radio ... 11. feb. 2022 kl. 12:17 Gem artikel Gemt artikel

Her blev du snydt: Disse doku-scener er IKKE ægte

'Kandis for livet' er ikke den eneste dokumentarfilm, der er blevet kritiseret for at manipulere med virkeligheden - tværtimod. Læs med her og find ud af, hvilke andre film, der er iscenesat