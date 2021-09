Her er de danske Oscar-kandidater

Instruktør Charlotte Sielings 'Margrete den Første' kan blive den danske kandidat til en oscarnominering i kategorien Bedste Internationale Film.

Også 'Flugt' af instruktør Jonas Poher Rasmussen og instruktør Ole Bornedals 'Skyggen i mit øje' er blevet udtaget som kandidater til at blive den danske anbefaling til en oscarnominering.

Det oplyser Det Danske Filminstitut torsdag. Den endelige kandidat udpeges den 25. oktober.

Direktør for instituttet og formand for oscarkomitéen Claus Ladegaard understreger, at der emnemæssigt er tale om ret forskellige film.

- Men som alle sammen har meget stærke formmæssige og fortællemæssige kvaliteter, siger han.

- Vi vælger jo ikke nødvendigvis efter, hvilke film der er den bedste eller kunstnerisk stærke film. Vi vælger den film, vi mener, har den største chance for at gå hele vejen.

Og der er endnu et godt stykke vej, før en af filmene formelt set kan være nomineret til en Oscar.

Oscarkomitéen skal nemlig nu beslutte sig for, hvilken af de tre film der skal være Danmarks endelige bud på en oscarnominering.

Når den har fremsat sit bud for oscarakademiet i Los Angeles, skal denne i tænkeboks og vil den 21. december annoncere en liste med 15 film, der er i spil til en nominering til Bedste Internationale Film.

Først den 8. februar vil det være klart, hvilke internationale film der formelt set er nominerede til den prestigefyldte statuette.

Af de tre shortlistede film er det faktisk kun to, der har haft premiere.

'Skyggen i mit øje' afsløres først for biografpublikum 28. oktober - tre dage efter at den danske oscarkomité skal indberette sit endelige bud til akademiet i Los Angeles.

Filmen er ifølge filminstituttet et historisk drama om bombningen af Den Franske Skole i København i 1945.

- Det er en meget original fortælling, fordi den alene er set igennem børnenes øjne, siger Claus Ladegaard.

'Margrete den Første' af Charlotte Sieling handler om den danske dronning Margrete I, der i år 1402 styrede det danske kongerige gennem sin adoptivsøn, kong Erik.

Jonas Poher Rasmussens animerede dokumentar, 'Flugt', skildrer instruktørens gymnasieven Amins rejse fra Afghanistan til Danmark for 25 år siden.

- Det er en utrolig original film og en meget vigtig historie. Den har et fantastisk filmsprog og en meget original måde at fortælle historien på, siger Claus Ladegaard.