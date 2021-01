Her er de nye ansigter i 'Badehotellet'

Når ottende sæson af TV2's populære serie 'Badehotellet' får premiere 1. februar, er der gensyn med mange af de elskede karakterer.

Men også nye ansigter vil være at finde blandt hotellets gæster.

Det afslører TV2 på et pressemøde torsdag.

Både Lars Mikkelsen, Mille Lehfeldt og Andreas Jebro tjekker nemlig ind til en sommerferie i 1941.

Lars Mikkelsen skal spille teatermaleren Svend Damm. Foto: Mike Kollöffel/TV2

For et par dage siden kom det frem, at Lars Mikkelsen og Andreas Jebro ville være at finde på rollelisten, men først nu har kanalen løftet sløret for, hvem de skal spille.

Lars Mikkelsen, 56, skal spille rollen som teatermaleren Svend Damm, der er en god bekendt af hr. Weyse og hans hustru, fru Helene, som spilles af henholdsvis Jens Jacob Tychsen og Cecilie Stenspil.

Mille Lehfeldt vil folde sig ud som hr. Weyses tidligere kone, en kvinde ved navn Fanny Fjord.

Overrasker: Indtager Badehotellet

Mille Lehfeldt spiller hr. Weyses ekskone. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Og Andreas Jebro vil give skikkelse til den unge arkæolog Claus Villumsen.

Privat er Lars Mikkelsen gift med Anette Støvelbæk, som spiller fru Frigh i serien.

Andreas Jebro er gift med Amalie Dollerup, der spiller hotelbestyrerinden, Amanda.

Andreas Jebro spiller en ung arkæolog. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Herudover er navne som Anne Louise Hassing, Bodil Jørgensen, Merete Mærkedahl og Lars Ranthe fortsat at finde på rolle- og gæstelisten til 'Badehotellet'.

Ekstra Bladet har tidligere talt med flere af skuespillerne om, hvordan det var at filme under coronanedlukningen og de mange restriktioner, der skulle overholdes. Læs mere om det her (+).

Første afsnit af den nye sæson kan ses på TV2 og TV2 Play 1. februar.