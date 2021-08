Her er de nye deltagere i 'Gift ved første blik'

Endnu engang skal fem par, der aldrig har mødt hinanden før, giftes ved første blik.

Det skriver DR, der endelig offentliggøre, hvem de nye deltagere er.

Igen i år er konceptet, at man skal giftes uden at have set sin udkårne før.

Men som noget helt nyt har eksperterne valgt at skrue op for den seksuelle kemi mellem deltagerne og deres fysiske ønsker.

Her kan du møde de nye deltagere.

Pernille

Foto: DR

28 år, efterskolelærer, bor i Horsens

- Jeg drømmer om at finde kærligheden. Jeg føler, jeg har prøvet at finde den andre steder, men det bare ikke er lykkedes. Jeg har en tendens til at smide ting væk ret hurtigt, og hvis der bare er det mindste, der ikke fungerer, er det ud til siden og så videre. Det kan man ikke bare i det her eksperiment, og det ser jeg som en god udfordring.

Har du haft lange forhold før?

- Jeg har haft et forhold på tre-fire år.

Hvad håber du at opnå?

- Jeg drømmer om hele pakken. At finde ham jeg kan forblive gift med, få børn med, at bo i et dejligt hus og nyde livet sammen. Til gengæld drømmer jeg overhovedet ikke om at komme i fjernsynet.



Morten:

Foto: DR

45 år, selvstændig, bor i Søborg

- Jeg sad i coronatiden og tænkte: 'Vi må ikke gå ud, jeg kan ikke møde mennesker, jeg må ingenting.' Jeg var ikke lige var klar over, hvordan jeg skulle finde mig en kæreste, så derfor tilmeldte jeg mig.

- Jeg har været i et ægteskab og nogle forhold før, så måske er der nogle eksperter, der er bedre til at matche, end jeg selv har været.

Har du haft nogle bekymringer ved at melde dig?

- Jeg har hele tiden tænkt, at hvis jeg nogensinde skulle være med i et realityprogram, eller hvad man nu kalder det her, så bliver det 'Gift ved første blik'. Jeg har set to sæsoner, og det virker til at foregå under forhold, som jeg er tryg i.

Samantha:

Foto: DR

29 år, fysioterapeut, bor i København

- Jeg har meldt mig for at få en spændende oplevelse og forhåbentligt møde manden i mit liv på en anden måde end Tinder, diverse apps og dates, hvor der ikke har været så meget held. Det er noget tid siden, det har ramt pote. Da jeg sendte ansøgningen ind, troede jeg ikke, jeg ville nå så langt, så det er en kæmpe overraskelse, at der er et match.

Hvad drømmer du om?

- Manden i mit liv. At jeg finder min person - ham jeg ikke kan undvære.

Carsten:

Foto: DR

59 år, socialpædagog, bor i Skanderborg

- Jeg har meldt mig til programmet, fordi jeg gerne vil lære noget om mig selv i en par-situation. Det her bliver jo mit første ægteskab, og det bliver så fedt at opleve det på den her måde. Jeg er jo alderspræsident for alle sæsoner, så jeg håber, det giver mig mere erfaring end andre.

Har du set de andre sæsoner af 'Gift ved første blik'?

- Ja, jeg har kørt dem alle igennem fra ende til anden. Så jeg vidste, hvad jeg gik ind til, da jeg sendte ansøgningen.

Hvad glæder du dig mest til?

- Hele forløbet. Både at blive gift og de fem uger, der følger efter.

Christina:

Foto: DR

53 år, læsevejleder, bor i Vejle

- Jeg har meldt mig, fordi jeg er træt af diverse datingapps. Jeg har prøvet Tinder, Badoo, Happn og diverse datingsider på nettet, men har opgivet igen. Jeg synes, det er som at gå ind i et supermarked, hvor man kun kigger på emballagen og ikke indholdet. Man zapper straks videre til næste vare uden at tage den ned fra hylden og kigge på, hvad den indeholder.

Hvad drømmer du om?

- Jeg håber, eksperterne kan danne sig et helt billede af, hvem jeg er og finde den rigtige mand til mig. Jeg er en selvstændig kvinde, så jeg har sagt, det er vigtigt, at de finder mig en mand, som kan give mig noget modspil og sige: 'Christina, nu slapper du lige lidt af.'

Michael:

Foto: DR

36 år, lærer, bor i Rudkøbing, Langeland

- Jeg blev skilt for fem år siden, og dating på Tinder er ikke blevet til noget seriøst, så jeg håber, der er nogle, der er dygtigere end mig selv til at finde en partner til mig. Min drøm er at finde en kone, og at vi får nogle børn, som jeg ikke skal være weekendfar til.

Hvad har du gjort dig af tanker om at være med?

- Hvordan det bliver at mærke andres holdning til ens person og ens gøren og laden, fordi man bliver en offentlig person i en periode. Det er både skræmmende og lidt spændende.

Jonna:

Foto: DR

55 år, regnskabsansvarlig, bor i Fredericia

- Jeg har været på alle mulige datingportaler og mange engangsdates, hvor jeg godt vidste, at det ikke kunne betale sig at mødes igen. Jeg har set alle sæsoner af 'Gift ved første blik', så jeg meldte mig til.

Havde du nogle krav, da du meldte dig?

- Jeg har sat nogle kriterier, som er ufravigelige, blandt andet at min mand skal være glad for dyr og acceptere dyr. Jeg har mine to heste og en hund boende hjemme, så det er et ultimatum, at han har empati over for dyr.

- Men ellers har jeg ikke haft nogen forbehold ved at melde mig, jeg tænker, at hvis han er ligesom mig, skal vi nok klare det.

Daniel:

Foto: DR

28 år, studerende, landmand, bor i Aarhus

- Det startede egentlig lidt for sjov med en kammerat og en veninde, som spurgte, om jeg turde melde mig. Så skrev jeg en hurtig sætning, men troede ikke, jeg ville gå videre. Drømmen er at finde den eneste ene, som man kan stifte en familie med.

Har du haft bekymringer ved at medvirke?

- Egentlig ikke. Jeg synes ikke, det er den slags reality, hvor man udstiller folk. Jeg synes, at de andre sæsoner fremstiller folk anstændigt og ordentligt, så man kan have en fremtid efter programmet.

Mette:

Foto: DR

42 år, koordinator, bor i Ballerup

- Jeg håber at kunne finde mig en dejlig mand at blive gift med og gøre det hele på en lidt anden måde, end jeg hidtil har gjort.

Har du haft forbehold mod at deltage?

- Ja, kameraet. Men det er en stor del af det og svært at komme udenom.

Hvad drømmer du om at få ud af programmet?

- Jeg har den indstilling, at uanset om der er et godt match eller ej, vil jeg lære en masse om mig selv. Jeg har været single i flere perioder, og på den her måde, kontra almindelig dating, skræller man de overfladiske lag af. Og så er jeg måske også typen, der kan lide at gøre ting anderledes end det normale.

Michael:

Foto: DR

54 år, projektleder, bor i Silkeborg

- I over fire år har jeg ledt uden at finde kærligheden. Så jeg tænkte, at det kan være vejen frem for mig, at nogle eksperter kan sætte mig sammen med en kvinde, som jeg kan leve resten af mit liv med. Jeg går ind i det her med den holdning, at jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for, at det skal lykkes.

Hvad er dit mål?

- At få en at dele alle de skønne oplevelser med. Lige nu har jeg kun mig selv og mit arbejde at tænke på, så min største drøm er at møde hende, som bliver min sidste kærlighed for livet.

'Gift ved første blik' får premiere torsdag den 19. august klokken 20 på DR1 og kan ses allerede fra klokken 6 samme dag på DRTV.