Her er de nye deltagere i 'Robinson Ekspeditionen'

Den populære reality-konkurrence kører for 22. gang, og du kan møde alle de nye deltagere her

Endnu engang skal en gruppe danskere kæmpe mod naturen og mod hinanden i kampen om at vinde trofæet og en halv million kroner i 'Robinson Ekspeditionen'.

For første gang udspiller konkurrencen sig i Den Dominikanske Republik midt i det caribiske øhav, der ellers har fundet sted på Filippinerne det sidste årti.

TV3 har tidligere løftet sløret for, at der findes et par velkendte ansigter blandt sæsonens deltagere.

Amanda Sascha, der der er kendt fra DR-programmet 'De dyre piger', Ninos Oraha, der er kendt fra donutsvirksomheden Bronuts, som han ejer sammen med realitystjernen Türker Alici, og Ralf Østergaard Christensen, som er gift med tv-vært og iværksætter Lisbeth Østergaard, er alle en del af castet i dette års 'Robinson Ekspeditionen'.

Se galleri af alle deltagere her

Foto: TV3 // Janus Nielsen



Fuld skærm

Adelina Igrishta, 23 år, bor i Aalborg. Foto: TV3 // Janus Nielsen Anders Lysholt, 37 år, bor i Højb. Foto: TV3 // Janus Nielsen Katrine Ørskov Hedeman, 27 år, bor i Herlev. Foto: TV3 // Janus Nielsen Oliver Lawson, 28 år, bor i København. Foto: TV3 // Janus Nielsen Amanda Sascha, 28 år, bor i Søborg. Foto: TV3 // Janus Nielsen Martin Mortensen, 36 år, bor i Vejle. Foto: TV3 // Janus Nielsen Asma Saidi, 24 år, bor i Odense. Foto: TV3 // Janus Nielsen Frederik Willems, 27 år, bor i Aarhus. Foto: TV3 // Janus Nielsen Astrid Hessellund, 46 år, bor i Nykøbing Falster. Foto: TV3 // Janus Nielsen Ninos Oraha, 32 år, bor i Tilst. Foto: TV3 // Janus Nielsen Laila Holme, 41 år, bor i Greve. Foto: TV3 // Janus Nielsen Christian Frederik Oxholm Sonne, 50 år, bor i Snekkersten. Foto: TV3 // Janus Nielsen Ida Betina, 26 år, bor i Esbjerg. Foto: TV3 // Janus Nielsen Jesper Warburg, 37 år, bor i København. Foto: TV3 // Janus Nielsen Johannes La Cour Ladegaard, 30 år, bor i Børkop. Foto: TV3 // Janus Nielsen Lisa Jørgensen, 33 år, bor i Køge. Foto: TV3 // Janus Nielsen Martin Svensson, 31 år, bor i Vordingborg. Foto: TV3 // Janus Nielsen Prince Ange Højgaard Gdoublé, 33 år, København. Foto: TV3 // Janus Nielsen Tine Skou Laursen, 38 år, Aarhus. Foto: TV3 // Janus Nielsen Ralf Østergaard Christensen, 33 år, København. Foto: TV3 // Janus Nielsen Rikke Steen Bagger, 26 år, bor i Valby. Foto: TV3 // Janus Nielsen Peter Larsen, 55 år, bor i Skanderborg. Foto: TV3 // Janus Nielsen

Programmet kan ses på TV3 og Viaplay.