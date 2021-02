Her er de nye 'Paradise'-værter

TV3 er netop nu ved at filme to sæsoner af det populære tv-program 'Paradise Hotel', men ikke alt bliver, som det plejer.

Rygterne har længe lydt, at Rikke Gøransson kun skulle være vært for den ene, og at en æra med hende som vært, der har varet siden 2008, er forbi.

Flere gange har TV3 pure afvist nyheden over for Ekstra Bladet og understreget, at der ingen planer var om at udskifte Rikke Gøransson.

Rikke Gøransson har været vært på 'Paradise Hotel' siden 2008. To nye ansigter kommer til at stå i front for den 18. sæson. Foto: Janus Nielsen

En sæson hver

Men man skal være omtrent ligeså varsom, når TV3 kommunikerer, som hvis man tropper op hos en brugtvognsforhandler sidst på måneden, og derfor kan kanalen nu breake den store nyhed, at man erstatter den garvede tv-vært med instagrammer Olivia Salo og en youtuber, Emil Olsen.

I en pressemeddelelse understreger TV3 dog, at der ikke er tale om, at Rikke Gøransson erstattes, selvom hun erstattes. I stedet bliver hun en del af en ny værtstrio - tilsyneladende hjemme fra Danmark.

- Med to 'Paradise Hotel'-sæsoner i løbet af 2021 gav det god mening for os at udvide til et team af virkelig dygtige værter, der hver især kan bidrage med noget unikt til sæsonerne. Erfarne og kompetente Rikke Gøransson er i front på sæson 17, mens vores to nye stjerneskud i Emil og Olivia indtager værtsrollerne på sæson 18, udtaler programdirektør Kenneth Kristensen.

Emil Olsen og Olivia Salo er nye værter. Foto: Janus Nielsen/TV3

Den nye sæson af 'Paradise Hotel', der altså har Rikke Gøransson som vært, rammer snart streaming-platformene Viaplay og Viafree. Mens sæson 18, der får Olivia Salo og Emil Olsen som værter, ventes at ramme platformene til efteråret. Hvem der bliver vært på en eventuel sæson 19, vides ikke.

Senest er den tidligere finalist Anne Plejdrup spottet solbrun på sociale medier.