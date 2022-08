Her er de nye 'Vild med dans'-deltagere

Der er under en måned til, at Danmarks modigste dansere svinger sig ud på dansegulvet til den 19. sæson af 'Vild med dans'.

TV 2 har allerede meddelt, at sæsonen bliver kortere end de seneste mange år - 'Vild med dans' er skåret ned fra 12 til 10 par, og antallet af programmer er barberet tilsvarende ned.

Men hvem er de ti nydansere, vi skal lære at kende i vals og rumba så?

Ekstra Bladet erfarer, at TV 2 nu har udvalgt sig de ti nydansere, der skal udgøre castet denne sæson.

Som altid er der flere skuespillere blandt kendisserne, og så har TV 2 endnu en gang kigget efter deltagere blandt personer, der er kendt fra en af tv-stationens kanaler.

Her er de

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ser listen over de ni ud af ti kendisser ud som følgende:

Jakob Åkerlind - 32-årige skuespiller, som TV 2-seerne blandt andet kender fra 'Sygeplejeskolen'.

Katerina Pitzner - diamantdronning, som også er kendt fra reality-showet 'Diamantfamilien'.

Cecilie Schmeichel - influencer og datter af keeper-legenden Peter Schmeichel, der har medvirket i den engelske udgave af dansesysten.

Caspar Phillipson - dansk skuespiller med international succes. Blandt andet har han spillet rollen som John F. Kennedy i filmen 'Jackie'.

Joel Hyrland - endnu en skuespiller. Mange kender nok Hyrland som den ene halvdel af komikerduoen Adam & Noah.

Natasha Brock - kommer lige som Joel Hyrland fra den sjove verden. Hun er komiker og har en klar holdning til, at hun ikke vil have børn.

Andrea Lykke Oehlenschlæger - 24-årig sangerinde, der for alvor slog sit talent fast med sin hovedrolle i musicalen 'The Bodyguard' i 2020, hvor hun blev kendt som den danske Whitney Houston.

Nicholas Kawamura - radiovært, hvis stemme mange nok kan genkende fra hans tid på P3. Kawamura kan også kalde sig DJ og producer.

Heidi Frederikke Sigdal - journalist og tv-vært, som ofte kan ses tidligt om morgenen på TV 2 i 'Go' Morgen Danmark'.

Udover det nye cast er der flere nye ansigter, som 'Vild med dans'-seerne skal forholde sig til.

Blandt værterne er der skiftet ud, så komiker Martin Johannes Larsen overtager pladsen ved siden af Sarah Grünewald efter Christiane Schaumburg-Müller. Og bag dommerbordet overtager Sonny Fredie Pedersen pladsen efter Britt Bendixen, der har valgt at stoppe som dommer på programmet.

Som Ekstra Bladet afslørede tidligere på ugen, bliver 'Vild med dans' i år uden Mads Vad. Heller ikke Mille Funk er på årets hold af dansere. Der skulle ifølge Ekstra Bladets oplysninger være to nye dansere blandt de professionelle dansere dette efterår.

