Her er deltagerne: HELT nye ansigter på 'Paradise'

Sæson 18 af det populære realityprogram, 'Paradise Hotel' har premiere på Viaplay den 21. september, og igen skal ti unge singler kæmpe mod hinanden om den halve million kroner.

I en pressemeddelelse lover Nent Group Danmark, der står bag programmet, at der som altid vil være masser af drama, kærlighed, gode grin og ikke mindst chokerende parceremonier.

Nye værter

Det bliver dog ikke med den sædvanlige vært i spidsen for programmet. Rikke Gøransson har nemlig overladt nøglerne til Emil Olsen og Olivia Salo, der overtager værtsrollen.

Olivia Salo er kendt for at have deltaget i 'Ex on the Beach' og 'Olivia og sexmyterne' imens Emil Olsen er kendt for sin youtubekanal, hvor han laver makeup tutorials.

Olivia Salo og Emil Olsen overtager værtsrollen på det luksuriøse hotel i Mexico. Foto: Viaplay/Janus Nielsen

Helt nye ansigter

Men det er ikke kun værterne, der er nye. Nent Group Danmark kan også i pressemeddelelsen oplyse, at ingen deltagere i startcastet er kendte på forhånd.

Se de nye deltagere herunder: