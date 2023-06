Her er den nye Superman

Den nye Superman er fundet!

Superman betragtes som en af superhelte-universets mest ikoniske figurer. Og nu har den amerikanske superhelt fået et nyt ansigt.



Efter en lang casting-proces med flere kandidater er valget til prestigefyldte rolle faldet på den 29-årige amerikanske skuespiller David Corenswet.

Det skriver CNN.



Corenswet blev angiveligt udvalgt efter måneder med auditions og skærmtests, hvor kandidaterne blandt andet skulle posere i fuldt Superman-kostume og makeup.

Min største drøm

I et interview med Entertainment Weekly i 2019 udtalte David Corenwet, at hans største drøm som skuespiller 'helt sikkert var at spille rollen som Superman'. Den drøm er nu blevet opfyldt her fire år efter.

Corenswet overtager rollen som Superman efter skuespilleren Henry Cavill, der har haft rollen som den overnaturligt stærke og flyvende superhelt i filmene 'Man of Steel' i 2013, 'Batman v Superman: Dawn of Justice' i 2016 og 'Justice League' i 2017.

Supermans kæreste er også fundet

I forbindelse med nyheden om Corenswet som Supermans nye ansigt, blev det samtidigt afsløret, at skuespillerinden Rachel Brosnahan skal spille rollen som Supermans kæreste Lois Lane.

'De er ikke kun både utrolige skuespillere, men også vidunderlige mennesker,' skrev intruktøren James Gunn på sin Twitter-profil kort efter offentliggørelsen af skuespillerne.

Rollen som Superman markerer Corenswets første rolle i en stor franchise-film. Skuespilleren har tidligere medvirket i Ryan Murphy-serien 'The Politician' på Netflix og spillede senest projektionisten i gyserfilmen 'Pearl'. Han har også optrådt i en episode af serien 'House of Cards' i 2018.

Rachel Brosnahans er bedst kendt for rollen som Miriam 'Midge' Maisel i fem sæsoner i Prime Videos Emmy-vindende serie 'The Marvelous Mrs. Maisel'. Hendes berømmelse startede, da hun medvirkede i Netflix' politiske hit-serie 'House of Cards'.

Med to ud af tre bærende roller i hus, så skal instruktør James Gunn nu blandt andre lede efter den skuespiller, som skal spille rollen som Supermans evige ærkefjende Lex Luthor.

'Superman: Legacy' får premiere i biograferne den 11. juli 2025.