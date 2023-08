Her er den nye 'X Factor'-dommer

Hun sluttede sin 'X Factor'-karriere med et brag, da hun i 2021 gik hele vejen og vandt konkurrencen med sin deltager Solveig.

Men nu er Nanna Øland, bedre kendt som Oh Land, klar til at vende tilbage til dommerbordet, når der inden længe starter optagelser til den kommende sæson.

Det blev onsdag afsløret på et pressemøde på TV 2, hvor den nye (gamle) dommer blev præsenteret i selskab med sidste års debutant Simon Kvamm og den garvede Thomas Blachman, som altså ender med at udgøre dommerpanelet i den nye omgang 'X Factor'.



Det betyder også, at alle tre dommere i panelet har prøvet at vinde konkurrencen, hvilket ikke har været tilfældet siden 2015, hvor dommerpanelet blev udgjort af Remee, Lina Rafn og Thomas Blachman.

Oh Land stoppede på toppen som dommer i 'X Factor'. Her ses hun i sejrsrusen efter finalen sammen med sin deltager Solveig, der vandt konkurrencen i 2021. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Hos TV 2 er man selvsagt også glade for, at man har samlet tre sejrende dommere om de ikoniske hvide bord.

'Det er ingen overdrivelse at sige, at vi i år stiller med en meget stærk dommertrio. De har alle tre vundet ’X Factor’ med hver deres deltager, så det er virkelig tre yderst kompetente, stilsikre og dybt musikalske dommere, der kan talentudvikle og skabe store momenter med deres deltagere', siger underholdningsredaktør på TV 2, Dorte Borregaard i en pressemeddelelse.

Havde for travlt til 'X Factor'

Oh Land har tidligere været dommer i 'X Factor' på TV 2 i tre sæsoner mellem 2019 og 2021, hvor hun blev afløst af Kwamie Liv, som hun nu tager over for igen.

Dengang stoppede Oh Land som dommer i programmet med begrundelsen om, at hun i en længere periode havde haft for meget om ørerne, og at hun derfor havde besluttet sig for at trække stikket på 'X Factor'.

'Det er med en blandet cocktail af afskedsvemod, taknemmelighed og glæde, at jeg kan fortælle jer, at jeg ikke laver 'X Factor' igen.

Jeg har længe gået og bildt mig selv ind at jeg havde 'for lidt tid' til at gøre alle de ting, jeg gerne har villet og har først nu opdaget, at det jo ikke er tiden der er for lidt, men mig der laver for meget', skrev hun i et opslag på Instagram, der fortsatte:

'Som sædvanligt har jeg skulle prøve at presse tusind ting ind i en kalender for at få det hele til at gå op, og jeg har simpelthen indset, at jeg ikke kan alt på en gang, hvor end jeg gerne ville'.

Da Oh Land Debuterede i 'X Factor' var det side om side med Thomas Blachman og den anden debutant Lars Ankerstjerne. Det udgjorde dommerpanelet i to år, inden Martin Jensen afløste Ankerstjerne i 2021. Foto: Mikkel Tjellesen/TV 2

'X Factor' vender tilbage på skærmen, når den nye sæson løber af stabelen i 2024. Her er der også udskiftning på værtstaburetten, efter Sofie Linde tidligere på året meddelte, at hun ville stoppe som vært på programmet, som hun ellers havde bestyret siden 2016.

Hendes afløser er DR-profilen Maria Fantino, der har stået i spidsen for det vældigt populære radioprogram og podcast 'Curlingklubben'.