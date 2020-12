Her er den nye 'X Factor'-vært

'X Factor'-værten Sofie Linde er gravid med sit andet barn, og TV2 har derfor fundet en afløser, der tager over, når hun går på barsel i forbindelse med de liveshows, der begynder 26. februar til næste år.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Afløseren bliver ingen ringere end den kendte komiker Melvin Kakooza, der for tiden er aktuel i programserien 'Helt sort'.

Man kender ham også fra programmer som 'Stormester' på TV2 og tv-serien 'Sunday' på Xee.

- Jeg glæder mig til at blive en del af hele det her format, som jeg har set med på, siden det begyndte i 2008. I 'X Factor' er det deltagerne, der er omdrejningspunktet, og min vigtigste opgave er at være en god tovholder på det hele og sørge for god stemning i studiet, så deltagerne føler sig trygge, siger Melvin Kakooza i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig til at stå på scenen og byde velkommen til de store talenter - og føre familien Danmark igennem et godt program. Sofie har sagt, at jeg bare skal være mig selv og sørge for at gøre det til mit og nyde øjeblikket - så det har jeg tænkt mig, fortsætter han.

Sofie Linde skal på barsel og vil derfor ikke være vært på liveshowsene. Foto: Philip Davali

Underholdningsredaktør på TV2 Dorte Borregaard er begejstret for, at komikeren har takket ja.

- Jeg er rigtig glad for, at Melvin har sagt ja til at være vært på 'X Factor', når Sofie går på barsel.

- Jeg er en af de mange danskere, der har fulgt med i Melvins karriere både på tv og sociale medier, og der er ingen tvivl om, at han har et helt særligt talent for at underholde, og så har han et stort nærvær, som er utrolig vigtigt på et program som 'X Factor', hvor alt kan ske. Jeg tror faktisk ikke, vi kunne have fundet en bedre afløser for Sofie, siger underholdningsredaktøren.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sofie Linde i forbindelse med nyheden om hendes afløser, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

'X Factor' 2021 har premiere fredag 1. januar klokken 20 på TV 2 og TV 2 PLAY.