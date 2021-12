Hvert år siden 1994 har danskerne kunnet se den samme julereklame fra Danske Spil. Her får du hele historien om den legendariske reklame

Danskerne får et gensyn med reklamen for skrabejulekalenderen hvert år, men hvad er historien bag, og hvor er far-figuren i dag? Alt det og mere til får du svar på her i artiklen.