Her er hans valg: - Det var virkelig svært

Efter flere ugers kamp om kærligheden har Danmarks første 'bachelor' valgt sin udkårne.

Uyen, som ellers havde været en af favoritterne, blev fravalgt, og derfor stod det svære valg til allersidst mellem Stine og Michaela - to vidt forskellige kvinder, fortæller bacheloren Casper Berthelsen til Ekstra Bladet.

- Det var virkelig, virkelig svært at adskille følelserne mellem de her kvinder, der stod foran mig. Det var svært helt præcist at finde ud af, hvem gav mig hvilken følelse, fortæller Casper Berthelsen, som man har kunne følge i søgen på kærligheden i TV 2 Play-programmet 'Bachelor'.

- Det var marginalerne, der ligesom afgjorde, om det blev den ene eller anden.

Stjal opmærksomheden

Men der var én kvinde, som stjal hans opmærksomhed lige fra første øjekast. Nemlig aarhusianske Michaela, som ved det første møde kækt rev Casper væk fra de andre kvinder og låste ham fast med sig selv i håndjern.

- Der var denne her mystik ved hende, som gjorde, at jeg var enormt nysgerrig på hende, og hvem hun var som person og menneske. Der var virkelig noget at udforske, fortæller Casper om, hvorfor hans sidste rose gik til Michaela.

Det blev Michaela, der løb med Caspers sidste rose. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Det var den nysgerrighed, som tippede valget fra Stine og til Michaelas fordel.

- Jeg havde vildt meget lyst til at lære hende meget bedre at kende, forklarer han.

Svært valg

Casper Berthelsen lægger ikke skjul på, at det var et af sit livs sværeste valg.

Stine havde nemlig også slået benene væk under ham.

- Jeg tror virkelig bare, at vi faldt pladask for hinanden. Vi havde bare en fantastisk kemi, og der var bare en gnist fra starten af, fortæller Casper.

Det er otte måneder siden at eventyret i Grækenland sluttede, men følelserne kan stadig komme frem, når han taler om minderne.

Casper var meget i tvivl, om han skulle vælge Stine. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Det sikre valg

- Det handler meget om, at jeg følte, at Stine var et meget sikkert valg. Hun er så sød og så dejlig, og der er intet galt med hende - hun er skøn hele vejen igennem.

- Derfor kunne jeg næsten se det hele for mig. Et helt liv sammen med hende, hvor man bare blev kærester og flyttede sammen og fik børn, og det var simpelthen så lige ud ad landevejen.

Men det sikre valg blev altså fravalgt i sidste øjeblik.

- Med Michaela var det anderledes. Den mystik, der var over hende, og det var svært for mig at få hånd om hende - altså, jeg ville gerne vide, hvad hun var for en, forsøger Casper at forklare.

Og i sidste ende var det den mystiske side, som vandt kampen om Caspers rose.

- Jeg har jo altid haft et rigtig godt øje til Michaela. Det var hende, som fik min første rose og hende, som fik den sidste rose, forklarer han.