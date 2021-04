Her er hele 'Paradise Hotel'-castet

Der er ikke lang tid til, at en ny sæson af 'Paradise Hotel' ruller over skærmen, hvor en masse unge realitydeltagere kæmper om en halv million kroner.

Startcarstet til sæson 17 er allerede offentliggjort, men i år behøver du ikke at sidde klistret til skærmen og vente i spænding, afsnit efter afsnit, på at se de nye deltagere, der tjekker ind på det luksuriøse hotel i Mexico.

Ekstra Bladet kunne for nyligt afsløre, at den tidligere finalist Anne Plejdrup og det tidligere kærestepar Trine Skjollander og Mathias Hjort i foråret var et smut forbi Mexico, hvor de blev gjort selskab af sangeren Bro's lillebror, Nicklas.

Nu løftes sløret for de resterende singler, der tjekker ind i løbet af sæsonen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mød pigerne her

Ida, 20 år, fra Brøndby

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Emma, 19 år, fra Aarhus

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Trine, 26 år, fra Aalborg.

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Cecilie, 20 år, fra Holstebro

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Klaudia, 20 år, fra Esbjerg

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Anne P, 21 år, fra København

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Mød drengene her

Jamie, 21 år, fra Slagelse

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Mathias, 27 år, fra Otterup

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Nikolai, 24 år, fra Viborg

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Nicklas, 20 år, fra Rødovre

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Patrick, 21 år, fra København

Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Aykut, 22 år, fra København