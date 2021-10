Her er historien bag kagen

Frederik Haun bagte en kage, der symboliserede at springe ud som homoseksuel. Til Ekstra Bladet fortæller han sin egen historie om at springe ud

En ny sæson af 'Den store bagedyst' er skudt i gang lørdag aften, og i den første episode skulle deltagerne bage en kage, som fortalte noget om dem selv.

Derfor valgte Frederik Haun at bage en kage, der symboliserede at springe ud som homoseksuel, hvilket han selv gjorde for omkring seks år siden.

Til Ekstra Bladet fortæller han sin egen historie om, hvordan det var at springe ud.

- Det var da svært, selvfølgelig var det det, for jeg vidste jo ikke, hvordan venner og familie ville tage imod det. Jeg havde en idé om, at de ville tage rigtig godt imod det, men jeg anede det jo ikke.

- Jeg gjorde det ret hurtigt og effektivt på en uges tid, hvor jeg fik det fortalt til alle dem, jeg kendte og havde nær. Jeg sprang ligesom ud, og som jeg havde håbet på, så tog min familie og mine venner det rigtig pænt. Der var virkelig ingenting.

- Hvor længe havde du selv vidst det, inden du sprang ud?

- Det er svært at vide, hvor længe man har vidst det, og hvornår det føltes rigtigt at gøre det. Jeg har nok i nogle år haft en idé om, at det lå der og ulmede, uden jeg selv ville anerkende det og stå ved det.

- Jeg tror også, det handlede for mig om, at jeg ikke kendte nogle andre homoseksuelle, så på den måde tror jeg bare, det var meget fremmed, siger Frederik Haun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så Frederik Hauns kage ud. Den forestillede en æske med bånd, hvor en regnbue ikke kan holdes inde længere. Foto: DR

Premiere-fest

Frederik Haun har glædet sig til, at programmet blev sendt, og lørdag aften var derfor også en fest-aften for den nye deltager.

- Der kommer en god flok venner, vi har en kageklub med flere af dem, som også er med i 'Vild med dans'. De kommer hjem til mig, og der kommer blandt andre Mille, Asta, Jenna, Albert, Julia Sofia og nogle flere af mine venner. Så vi bliver fuldt hus!

- Det bliver en stor premierefest, og der er bagt kage og det hele. Det regnede jeg med, at de forventede, så jeg har prøvet at gøre mig umage, siger han.

Der er en grund til, at flere fra 'Vild med dans' er med til festen. Privat danner Frederik Haun nemlig par med Morten Kjeldgaard, som er danser i programmet.

- Har Morten forberedt dig lidt på at være på tv?

- Jeg ved ikke, om Morten har forberedt mig på det... Jeg har vænnet mig til at være på sidelinjen af det søgelys, som Morten har været i, og det har egentlig passet mig fint. Så det er selvfølgelig lidt surrealistisk, at jeg selv nu står her og snakker med dig og generelt med pressen.

- Men jeg har det fint med det, og jeg tror, det er nyere for nogle af de andre deltagere, som er med, fordi de aldrig nogensinde har prøvet det før. Så jeg finder nok lidt mere ro i det, siger Frederik Haun.