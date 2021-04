Her er min fremtidsdrøm

Som svømmer deltog Sarah Bro ved de olympiske lege, og hun har siden gjort sig som tv-kendis med deltagelse i programmer som 'Stjerner i trøjen' og 'Over Atlanten'.

Men det er i en helt anden boldgade, at den 25-årige ex-svømmer ser sin fremtid. Da Ekstra Bladet taler med hende forud for 'Over Atlanten', røber hun nemlig, at hun håber at uddanne sig inden for journalistikken allerede til sommer.

- Jeg kunne godt tænke mig at arbejde inden for det journalistiske felt. Det kan være, jeg kommer til at hapse dit job en dag, siger hun muntert henvendt til Ekstra Bladets journalist.

Sarah Bro meddelte i juni 2020, at hun ville stoppe sin karriere indenfor elitesvømning. Foto: Jens Dresling

Sarah Bro fortæller, at hun har stået i et vadested efter svømmekarrierens afslutning, hvor hun har skullet finde en ny retning i livet. Og det bliver hverken som nøgenmodel, som man ellers kan se i den nye bog '100 Great Danes' eller tv-personlighed.

- Det er klart, at jeg har haft en svømmekarriere, og jeg skal finde på noget andet nu. Jeg har udforsket forskellige muligheder, og det skal ikke være inden for nøgenfotografi, selvom det var en hyldest til kvindekroppen, siger hun med et grin:

- Jeg er nu ved at bevæge mig i den retning, jeg tænker, jeg gerne vil gå, og det er ikke noget, der kommer til at ske fra den ene dag til den anden, men noget jeg arbejder på. Min drøm er, at det kommer til at være inden for sportsjournalistikken, siger hun.

Sarah Bro deltager i tv-programmet 'Over Atlanten'. Foto: Per Arnesen/Discovery Networks

- Skal du så tage uddannelsen?

- Jeg har tænkt mig at søge ind til sommer, siger hun og understreger, at det ikke nødvendigvis bliver den klassiske journalistuddannelse, da Ekstra Bladet spørger, om hun tænker at søge ind på journalistuddannelsen i Roskilde, Odense eller Aarhus.

- Det er ikke helt besluttet, og jeg tror heller ikke, at det bliver lige præcis journalistik, jeg skal læse, fordi mit liv stadig er her i København. Men det bliver noget, der vil kunne bruges inden for det felt, slår hun fast.

'Over Atlanten' har premiere 11. april på Kanal 5 og streamingtjenesten discovery+. Deltagerne i år er: Politiker Lars Løkke Rasmussen, ex-svømmer Sarah Bro, kok Umut Sakarya, kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen, tv-vært Felix Smith og skuespiller Johannes Nymark.