Her er min kæreste

Maxine havde ikke held i kærlighed i årets sæson af 'Landmand søger kærlighed'.

Det kunne hendes udkårne Silas Krog fortælle, da han over for Ekstra Bladet afslørede, at parrets kontakt døde ud efter deres romantiske weekend.

Men historien ender alligevel lykkeligt for landmanden Maxine, der har fundet manden i sit liv uden for kameraernes søgelys.

Det fortalte hun Lene Beier i 'Landmand søger kærlighed - ekstra' på TV 2 Fri, hvor det glade par sad og flettede fingre i sofaen.

Maxine fra 'Landmand søger kærlighed' og kæresten Magnus. Foto: TV 2

Selvom forholdet stadig er nyt, er bekendtskabet dog gammelt.

Maxine og kæresten Magnus kender nemlig hinanden fra LandboUngdom. Og da Maxine dukkede op i datingprogrammet for at finde sin eneste ene, overvejede Magnus også at tilmelde sig for at vinde hendes hjerte, men det skete alligevel ikke.

Nu afslører han hvorfor.

- Jeg var lidt for genert til at være med i programmet, men overvejede at skrive til hende. I stedet sendte jeg en buket blomster, fortæller han i programmet.

Maxine kan tydeligt huske blomsterne, for hun troede først, at de fulgte med et af brevene fra bejlerne. Men det var ikke tilfældet, og der blev ved med at komme flere blomster fra den hemmelige beundrer. Det viste sig siden at være Magnus.

Magnus fortæller, hvorfor han ikke har tilmeldt sig 'Landmand søger kærlighed' for at vinde Maxines hjerte og i stedet har sendt hende blomster. Foto: TV 2

Da Maxine efterfølgende kom hjem fra romantisk weekend med Silas Krog, begyndte hun og Magnus at skrive sammen.

Kæresteparret blev hurtigt enige om at spise en is sammen, hvor Magnus blev præsenteret for landmandens femårsplan. Det skræmte ham ikke væk, for faktisk drømmer han også om det samme som Maxine, afslører han i programmet.

Maxines øjne stråler, da hun fortæller Lene Beier, hvordan parrets fremtidsdrømme ser ud.

- Vi har mange drømme, men vi holder dem for os selv. Vi har brug for at være os, siger Maxine glad.

Maxine var på romantisk weekend med Silas Krog, men deres romance døde hurtigt ud. Foto: TV 2

