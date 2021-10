Her er TV 2's detektiver: - Det mest sindssyge tv-koncept

Underholdningsprogrammet 'The Masked Singer', hvor ingen ved, hvem der gemmer sig bag de fascinerede og vilde forklædninger, kommer nu i en dansk version.

Den danske udgave på det internationale underholdningsshow kommer til at gå under navnet 'Hvem holder masken?', og får Ibi Støving som vært.

Nu fortæller TV 2, hvem der bliver detektiverne, der skal gætte de kendte bag masken.

Deltagerne er forklædt, så man kun kan høre deres stemme, når de synger. Foto: PR

De skal gætte

Der er tale om Peter Frödin, der er kendt som noget af en multikunstner.

- Jeg har set programmerne fra både Sverige og England og blev lynhurtigt fanget af det. Jeg synes, det er superunderholdende, og jeg glæder mig SÅ meget til selv at blive en del af de danske programmer. For mig handler det om at være en åben fyr og bruge alle de ledetråde, som vi får i løbet af programmerne, og så forhåbentlig gætte, hvem der gemmer sig inde bag maskerne, lyder det.

Også satirikeren Frederik Cilius skal være med til at gætte på, hvem der er bag maskerne.

- 'Hvem holder masken?' er det mest sindssyge tv-koncept, jeg nogensinde er blevet præsenteret for. Det virker som noget, en sydøstasiatisk tv-udvikler har fundet på i et syretrip, så da jeg blev præsenteret for muligheden, sagde jeg ja på en studs. Alene for at opleve optrinnet fra første parket. Hvor ellers kan man opleve kendte synge for en, mens de er klædt ud som en 2,5 meter høj svane? siger han.

Ibi Støvning har fortalt, at selv hun ikke ved, hvem der gemmer sig bag forklædningerne. Foto: Lasse Lagoni/ TV 2

Bliver 'helt crazy'

Skuespilleren Mille Dinesen bliver også en del af panelet.

- Det er jo et helt crazy koncept, og det bliver så sjovt at følge og gætte på, hvem der gemmer sig af virkelig modige mennesker bag de sejeste, sødeste og varmeste masker og kostumer. Jeg kommer til at være i en helt anden rolle, end jeg plejer, og jeg glæder mig til den rutsjebanetur ud i gætteland, som det helt sikkert bliver - og en skide sjov en af slagsen.

Ud over de tre er skuespilleren Sofie Jo Kaufmanas også en del af holdet.

Konceptet går ud på, at der uge efter uge går ti forklædte, kendte personligheder på scenen, og synger det bedste de har lært. Deres identitet skjules af forklædninger, og når de taler, er deres stemmer forvrængede. Det er kun, når de synger, man hører deres ægte stemmer, og hver uge bliver der givet ledetråde.

Programmet får premiere 6. november på TV 2.