Her har du set dem før

1. januar er der traditionen tro premiere på endnu en sæson af 'X Factor', og her lægger hundredvis af håbefulde danskere vejen forbi audition i 'X Factor'-studiet i håbet om at imponere de tre dommere.

En af dem, der prøver lykken i årets sæson, er gruppen Fox og Lily, der består af 20-årige Casper Fox og 18-årige Elisabeth Jürgensen.

Og hvis du synes, at de to virker bekendt, er det med god grund.

De har nemlig begge været med i 'X Factor' tidligere - dog i hver deres sæson.

- Jeg var med i 'X Factor' tilbage i 2018. Jeg gik videre fra audition, men blev sorteret fra inden Five Chair Challenge, så man så mig ikke så meget, siger Casper og fortæller, at han ligeledes har medvirket i sangprogrammet 'All Together Now' på Kanal 5 i 2019 og filmen 'Anti' og derfor måske vil virke bekendt for nogen.

- Jeg var med i sidste sæson i 2019 og blev nok vist i tyve sekunder. Jeg blev også sorteret fra inden Five Chair Challenge, siger Elisabeth.

Kæresteparret Elisabeth og Casper indtager 'X Factors' første omgang auditions med storm. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Nu står de så tilbage i 'X Factor'-studiet som gruppe, og der er sket meget siden, de hver især stod til audition første gang. De er nemlig blevet kærester, og faktisk var det 'X Factor', der førte parret, der kommer fra Ølstykke, sammen.

- Vi har jo faktisk gået på samme skole, men vi talte ikke sammen og havde ikke noget med hinanden at gøre. Men jeg havde lagt mærke til Elisabeth flere gange før. Jeg hørte så, at der var en 1.g'er, der skulle være med i 'X Factor', og da jeg hørte, at det var Elisabeth, besluttede jeg mig for at skrive til hende. Jeg havde bemærket hende på gangene og havde et godt indtryk af hende, siger Casper og fortsætter:

- Så jeg skrev til hende med et par tips til hendes audition, siger han videre.

Kæresteparret har mødt hinanden igennem 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Forholdet udviklede sig

Den fremgangsmåde faldt i god jord hos Elisabeth, der hurtigt fik interesse for Casper, som på daværende tidspunkt gik en klasse over Elisabeth.

- Jeg syntes, det var rigtig positivt, at han skrev, og det var rart at have en at tale med 'X Factor' om og en, som havde prøvet det samme. Han havde jo været igennem samme proces som mig og kunne forstå, hvad jeg gik igennem, siger Elisabeth.

Derfra begyndte de to at tale mere og mere sammen, og snart endte de med at arbejde sammen på skolemusicalen.

- Det var meget heldigt, for man kan jo ikke tale om 'X Factor' for evigt, men vi fandt jo så ud af, at vi havde meget mere til fælles, da vi lavede musical sammen, siger Casper og fortsætter:

- Der begyndte at være mere og mere flirten, og så kom tingene af sig selv, men vi tog det stille og roligt, for vi var begge lige kommet ud af andre forhold, men vi fandt hurtigt ud af, at vi var glade for hinanden. Det var faktisk musikken, der connectede os til at starte med, og en måned efter var vi kærester.

Kæresteparret var et stort smil, da de kom ud fra audition, hvor de fik rosende ord fra dommerne. Foto: Lasse Lagoni

Startede som en joke

Idéen om, at de skulle forsøge at stille op i 'X Factor' igen og denne gang sammen, startede som en joke, men udviklede sig siden til en reel drøm for parret.

- Vi lavede sjov med, at nu ville vi tage afsted sammen, men jo mere vi talte om det, jo mere fik vi lyst til rent faktisk at gøre det. I foråret blev vi enige om, at vi ville springe ud i det og glemme, at vi var blevet valgt fra før, lyder det fra Elisabeth.

Og det viste sig at være en god beslutning. Parret imponerede nemlig de tre dommere med deres udgave af 'A million dreams' fra 'The Greatest Showman' - den selvsamme musical, de første gang sang sammen til.

- Det gik virkelig godt til audition, selvom der var mange nerver på. Det hjalp, at vi begge havde været til audition før. Vi kendte processen og vidste, hvad der skulle ske, og så havde vi hinanden at støtte os op ad, og det var virkelig rart, at vi kunne dele den oplevelse med hinanden. Det var bare så god en oplevelse, og det var fantastisk, at dommerne kunne lide det, lyder det fra Elisabeth.

- Det er rigtig rart - Hvordan er det at stille op sammen med sin kæreste på den måde? Det må da også være udfordrende at skulle arbejde sammen med sin kæreste så intenst? - Det er faktisk rigtig rart, for man ved, at man kan stole på hinanden, og at man altid har hinanden, og vi har jo det personlige på plads, og det håber vi giver os en fordel, siger Elisabeth og bliver suppleret af Casper. - Vi synes, at vi er gode til at adskille det personlige fra vores musik. Hvis vi kommer i en musikalsk diskussion, kan vi godt se, at det er det musikalske, vi er uenige i, og ikke noget personligt, siger Elisabeth. Parret drømmer om at kunne skabe en karriere indenfor musikken sammen, og så har de planer om at flytte sammen i den nærmeste fremtid. Vis mere Luk

Hvordan det går Elisabeth og Casper, kan du se fredag aften på TV2 og TV2 Play klokken 20, når der bliver blændet op for en ny sæson af 'X Factor'.