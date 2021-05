Her har du set ham før: Tv-kendis med i nyt dating-program

Tidligere vinder af 'Hjem til Gården' Kasper Gregersen har kastet sig ud i et nyt eventyr

Sidste år vandt Kasper Gregersen fjerde sæson af 'Hjem til Gården', hvor deltagerne flytter ind på en bondegård for at leve som i starten af 1900-tallet.

Men denne gang skal Kasper på en helt anden mission, nemlig missionen om at finde kærligheden.

Sammen med 11 andre bejlere skal han kæmpe om at vinde hovedpersonens gunst i det nye realityprogram 'Prince Charming', der søndag havde premiere på discovery+.

Det er det første dating-program i Danmark, der udelukkende har mænd som deltagere.

- Jeg meldte mig til programmet, fordi det lød som en fed oplevelse. Men især fordi jeg gerne ville være med til at fremme LGBTQ+-miljøet på en positiv måde - og så selvfølgelig med håbet om at finde kærligheden, fortæller han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

34-årige Jonas Løvik er 'hovedperson' i 'Prince Charming', der er et datingprogram for homoseksuelle.

I tvivl om deltagelse

Det var dog ikke helt uden forbehold, at Kasper valgte at melde sig som deltager til programmet.

- Jeg var bekymret for, at det bare ville blive endnu en stereotypisk fremstilling af homoseksuelle, så jeg var meget i tvivl, om jeg overhovedet skulle sige ja til at være med.

Men i en tid, hvor folks rettigheder i LGBTQ+-miljøet stadig er under pres rundt omkring i verden, så Kasper sit snit til at vise danskerne, at kærligheden er universel.

Her er Kasper Gregersen fotograferet under optagelserne til 'Hjem til Gården', som han vandt i 2020. Foto: Lotta Lemche/TV 2

'Det var pokkers'

Heldigvis har oplevelsen for Kasper været rigtig positiv, og han har lært en masse nye, fede mennesker at kende i løbet af programmet.

Og Kasper var mildest talt ikke skuffet, da han først fik øje på den udvalgte Prince Charming.

- Jeg bed mig selv i læben, da jeg så ham. Der tænkte jeg: 'Det var ligegodt pokkers. Hold kæft, han er pæn', fortæller han.

Om han løber afsted med prinsen på den hvide hest, må tiden vise.