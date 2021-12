Her har du set ham før: Vender tilbage til skærmen

Hvis du siden sjette sæson af 'Paradise Hotel', som løb over skærmen i 2010, har drømt om at date Kasper Skak, så har du muligheden nu.

Den 34-årige tidligere 'Paradise'-finalist deltager nemlig i anden sæson af TV 2 Play-programmet 'Bachelor'.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Sådan ser Kasper Skak ud i dag. Foto: TV 2

Kasper Skak bliver således den anden singlemand, der skal date 20 kvinder i fire uger, når programmet i januar og februar optages i Caribien. Tidligere har kanalen meddelt, at også 27-årige Philip Geisler Berg er klar til reality-eventyret.

- Jeg er med i 'Bachelor', fordi det er et spændende eventyr, og fordi jeg er klar til at møde mit livs kærlighed, siger Kasper Skak i pressemeddelelsen, hvor han også beskriver sig selv som et 'kærligt og følsomt' menneske og en 'romantiker'.

- Jeg leder efter en kvinde, der er selvstændig og initiativrig. En, der kan lide at være aktiv og er glad for oplevelser, og så må hun også gerne være klar til at stifte familie på et tidspunkt, siger Kasper Skak.

Gik i vasken

Efter sin deltagelse i 'Paradise Hotel' var Kasper Skak i en periode kærester med Tammie Bergholdt, som han dannede par med i programmet og gik hele vejen til finalen med.

Kærligheden holdt dog ikke, og efterfølgende fortalte Kasper i et interview med Ekstra Bladet, at de to ikke længere havde kontakt.

- Jeg tror, at vi red med på bølgen, da vi kom hjem, og det gik rigtig godt. Men da hele opmærksomheden lagde sig lidt, og det blev hverdag, bevægede vi os bare i forskellige retninger. Så det var et meget smertefrit brud, og det ville da bare være sjovt at møde hende igen, lød det dengang fra Kasper.

Efter 'Paradise' var Kasper og Tammie kærester kort tid, men da hverdagen satte ind, brast forholdet. Foto: Anthon Unger

Om den 34-årige ungkarl, der i dag arbejder som digital key account manager for Krak, får mere held med kærligheden i 'Bachelor', vil tiden vise.

