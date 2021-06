Her har du set ham før

Til bejlernes store overraskelse ankommer to nye fyre til herregården i det nyeste afsnit af realityprogrammet 'Prince Charming'.

Den ene af de to er Sander Sanchez, som nogen måske vil kunne genkende fra sidste års Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads med sangen 'Screens'.

Eventyr

Men nu ruller han altså over skærmen i det aktuelle datingprogram.

Til Ekstra Bladet fortæller Sander, at han så det som endnu et eventyr, da han blev spurgt, om han havde lyst til at være med i programmet.

- Hvorfor ikke? Jeg kaster mig ud i eventyret. Sådan er jeg som person, siger han.

Og selvom kærligheden ville være en helt ok bonus, så takkede den jyskfødte sanger altså ja til tilbuddet for oplevelsens skyld.

Sander Sanchez (til højre) er sanger og sangskriver og deltog sidste år i Melodi Grand Prix Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Danmark

Støtte projektet

Men udover eventyret, så håbede Sander Sanchez også på noget andet - at kunne sætte fokus på diverstet.

- Jeg ville gerne støtte op om projektet og være med til at vise, at alle homoseksuelle ikke er ens, siger han om programmet, der er det første dating-program kun for mænd.

De to ny deltagere Sander og Kane fik begge lov at beholde deres slips til ceremonien. Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Danmark

Ny musik på vej

Siden hans optræden i Melodi Grand Prix sidste år, har Sander knoklet løs i studiet.

Og i slutningen af juni kan vi forvente en masse nyt musik fra den 24-årige sanger og sangskriver, som glæder sig til endelig at kunne udgive sine egne sange.

- 'Screens' havde jeg jo ikke selv skrevet, og det har jeg haft det en smule stramt med.

- Så jeg glæder mig enormt meget til at udkomme med mit eget musik, siger han, og understreger, at han selvfølgelig var enormt taknemmelig for at få lov til at deltage i grandprixet.

Programmet 'Prince Charming' kan ses på Discovery+