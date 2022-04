Her har du set hende før

TV 2's renoveringsprogram 'Sommerdrømme' ruller igen over skærmen, og hvis du synes, at en af deltagerne virker bekendt, så har du ret.

Tilbage i 2009 deltog Belinda Winther nemlig i et populært TV3-program.

Dengang stod den ikke ligefrem på renovering, sommerhus og Lolland, men derimod fest, fristelser og intriger, da Belinda Winther deltog i sæson fem af 'Paradise Hotel', der blev vundet af Frederik Lilja og Line Sofie Hansen.

Belinda, der er aktuel i 'Sommerdrømme', deltog i 2009 i realityprogrammet 'Paradise Hotel'. Foto: TV3

Populære kusiner

Turen til Mexico og Paradise Hotel tilbage i 2009 tog Belinda Winther sammen med sin kusine Maiken. De to blev hurtigt populære gæster på hotellet, der også husede blandt andre Gleager.

Turen til Kramnitse på Lolland, som danner rammen om Sommerdrømme, har Belinda Winther ikke taget med sin kusine, men derimod sin veninde og svigerinde Mathilde. Her handler det om at have hænderne rigtig skuret på samt en god portion kreativitet.

For de to dyster sammen med tre andre par om at vinde det sommerhus, som de igennem otte uger har forvandlet fra nøgent til drømmesommerhuset.

De hamrer, og de banker, imens de bygger deres drømme-sommerhus i 'Sommerdrømme', men selv om deltagernes ageren kan følges på skærmen, så er der meget, du ikke ser som seer. Rigtig meget. Læs om det her.