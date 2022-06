Her har du set hende før

- Min første rose vil jeg gerne give til … Sofie.

Den nye sæson af 'Bachelor' på TV 2 har taget sin begyndelse, og 17 kvinder er taget til Den Dominikanske Republik i jagten på kærligheden.

Men én af kvinderne har du måske set før. Det drejer sig om den 29-årige Sofie Skov, der på den allerførste aften fik en rose af den ene af de to ungkarle, Kasper.

Sofie Skov har forud for sin medvirken nemlig haft gang i karrieren som journalist. Senest som reporter på TV Avisen, hvor hun har sendt live fra Midt- og Vestjylland om corona, mink og kommunalvalg.

Og hvis du bor i Sønderjylland, er du måske også stødt på hende, når du har haft tændt for fjerneren. Her har hun før sit DR-job nemlig været reporter og vært på TV Syd.

Endelig kan du også have set Sofie Skov, hvis du er kunde i Jyske Bank. Her hun nemlig været vært på Jyske Bank TV, der er bankens online videosatsning.

Hun fortæller, at det da også lige krævede en tanke eller to, da hun overvejede, hvorvidt hun skulle skifte side og gå fra at være den der styrer slagets gang på tv til at være en medvirkende. For kan man være seriøs journalist og samtidig deltage i et datingprogram? Det mener Sofie Skov, at man godt kan.

- Det har været en virkelig sjov og megafed oplevelse. Det var bekymrende, så godt jeg trivedes som deltager, griner hun og fortsætter:

- Og jeg kan godt lide realityformatet. Det er rigtige mennesker med rigtige følelser. Og jeg kan godt stå på mål for gerne at ville finde kærligheden. Det er sgu ikke så absurd, selvom jeg er nyhedsjournalist og har et voksenarbjede. Det er ikke grotesk, at jeg i mit privatliv også drømmer om villa, volvo og vovse.

Sofie Skov som du måske har set hende. Her som reporter fra kommunalvalget i 2021 for DR. Fremover kan du se hende i 'Bachelor' og som reporter og vært hos Jysk Fynske Medier. Privatfoto

På forældrenes opfordring

Sofie Skov havde fulgt intenst med i første sæson af 'Bachelor', da det kørte på TV 2 sidste år. Og da TV2 annoncerede, at de søgte nye deltagere, kunne hun mærke, det begyndte at rumstere indeni.

Den 29-årige journalist er ikke til tinder-dates, som hun føler, hurtigt kan blive overfladiske. Så muligheden for at møde nogle i virkeligheden - i de omgivelser - ville hun ikke misse.

- Da jeg til sidst havde tænkt mig om længe, spurgte jeg mine forældre. Og min mor var sådan 'gør det!'. Og hvis to gamle militærforældre kan have den indstilling, så syntes jeg ikke, det var så farligt.

Det var for Sofie Skov også en mulighed for at mærke sin egen medicin, når hun som journalist har været vandt til at styre slagets gang og tit har bedt kilder om 'at være sig selv og bare slappe af foran kameraet'.

- Det er jo så nemt at sige. Så nu prøvede jeg at sætte mig i den anden stol, hvor jeg ikke havde kontrol med, hvordan det hele skulle ende. Det tror jeg egentlig har været meget sundt at prøve.

Fremover kommer Sofie Skov igen til at være foran kameraet ud over sin medvirken i 'Bachelor'. Hun startede nemlig nyt job som vært og reporter på Jysk Fynske Medier dagen efter, der var premiere på 'Bachelor'.

- En ny kollega sagde tillykke med rosen som det allerførste til mig, så det var dejligt akavet. Det kunne jeg godt have timet lidt bedre, griner hun.

