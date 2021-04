Her kan du se Oscar-vinderne

Årets Oscar-statuetter er uddelt - nu mangler du bare at se filmene. Bliv guidet på vej her

Anthony Hopkins løb med en Oscar for sin hovedrolle i 'The Father', men den præstation må du vente med at opleve, da filmen i skrivende stund er den eneste af årets Oscar-vindere, der ikke er tilgængelig for et dansk publikum.

Til gengæld kan du se de andre vindere digitalt ved enten køb eller leje. Eller du kan finde dem på streamingtjenesterne, hvor Netflix er topscorer med fem Oscar-vindere, mens Disney+ og Prime Video har to hver.

Fra 6. maj dukker flere af dem også op i biografmørket.

'Nomadland'

Bedste film, bedste instruktør: Chloé Zhao, bedste kvindelige hovedrolle (Frances McDormand)

Kan streames på Disney+ fra 30. april

'Minari'

Bedste kvindelige birolle (Youn Yuh-jung)

Kan ses i biografen fra 6. maj

'Judas and the Black Messiah'

Bedste mandlige birolle: (Daniel Kaluuya), bedste sang ('Fight for You')

Kan lejes eller købes digitalt hos Blockbuster, Viaplay, iTunes, SF Anytime, Rakuten TV

'Sound of Metal'

Bedste klipning (Mikkel E.G. Nielsen), bedste lyd

Kan streames på Prime Video

'Soul' / 'Sjæl'

Bedste animationsfilm, bedste musik

Kan streames på Disney+

'Mank'

Bedste fotografering, bedste produktionsdesign

Kan streames på Netflix

'Promising Young Woman'

Bedste originale manuskript

Kan ses i biografen fra 6. maj

'Druk'

Bedste internationale film

Kan lejes eller købes digitalt hos Blockbuster, Viaplay, iTunes, SF Anytime og Rakuten TV

Kan ses i biografen fra 6. maj

'If Anything Happens I Love You'

Bedste animerede kortfilm

Kan streames på Netflix

'My Octopus Teacher' / 'Hvad jeg lærte af en blæksprutte'

Bedste dokumentar

Kan streames på Netflix

'Colette'

Bedste korte dokumentar

Kan streames på Youtube

'Two Distant Strangers'

Bedste kortfilm

Kan streames på Netflix

'Ma Rainey's Black Bottom'

Bedste kostumer, bedste make-up og hår

Kan streames på Netflix

'Tenet'

Bedste visuelle effekter

Kan lejes eller købes digitalt hos Blockbuster, Viaplay, iTunes, SF Anytime og Rakuten TV

'The Father'

Bedste mandlige hovedrolle (Anthony Hopkins), bedste adapterede manuskript

Ikke tilgængelig i Danmark

