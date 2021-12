Her vender hitserie retur

Hvis du var vild med første sæson af den romantiske dramaserie 'Bridgerton', er der godt nyt.

Netflix har nemlig netop ifølge Variety offentliggjort, at anden sæson får premiere på streamingtjenesten 25. marts.

Undervejs har coronapandemien ellers givet serien et par bump på vejen, da optagelserne i en periode blev sat på pause på grund af smitte. Men nu kan fans altså godt begynde at glæde sig til et gensyn med de fleste karakterer.

I anden sæson er hovedpersonen storebroren i Bridgerton-familien, Anthony, som man følger i kampen for at finde kærligheden. Han spilles af Jonathan Bailey.

I første sæson var romancen mellem karaktererne Daphne Bridgerton og Simon Basset omdrejningspunktet, men selvom Phoebe Dynevor, der spiller Daphne, igen er på rollelisten, bliver den kommende sæson uden Regé-Jean Page, der spillede Simon.

Regé-Jean Page og Phoebe Dynevor som Simon Basset og Daphne Bridgerton. Foto: Liam Daniel/Netflix

Serien blev kendt for de hede sex-scener mellem de to, som du kan blive meget klogere på her. Om det bliver ligeså hedt i den kommende sæson, må fans altså vente til marts med at finde ud af.