Herlufsholm dropper uvildig undersøger

Bestyrelsen på Herlufsholm Kostskole fortæller i en pressemeddelelse, at man nu dropper at samarbejde med advokaten Jon Lauritzen, der ellers skulle have stået i spidsen for den varslede advokatundersøgelse af forholdene på skolen i kølvandet på dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Årsagen er, at Jon Lauritzen er partner i samme advokatfirma som Marlene Winther Plas.

Hun er således hustru til Philip S. Thorsen, som er et af bestyrelsesmedlemmerne på Herlufsholm.

'Herlufsholm Skoles bestyrelse beder mandag 9. maj Advokatrådet udpege en uvildig undersøger. Skolen havde oprindeligt bedt advokat Jon Lauritzen forestå en undersøgelse af en række forhold på Herlufsholm Skole. I forbindelse med TV 2's udsendelse 5. maj om skolen, er udkastet til kommissoriet blevet udvidet til bl.a. også at omfatte bestyrelsens forhold', står der i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Advokat Jon Lauritzen er partner med en advokat, som er gift med et bestyrelsesmedlem på Herlufsholm Skole. Bestyrelsen ønsker, at der ikke må rejses tvivl om den uvildige undersøgelse. Uanset, at der ikke foreligger en advokat-etisk interessekonflikt i den henseende i forhold til advokat Jon Lauritzen, har bestyrelsen valgt at anmode advokatrådet om at udpege en anden advokat end Jon Lauritzen til at forestå undersøgelsen i samarbejde med en ekspert med indsigt i pædagogiske forhold, som også skal være uvildig', lyder det.

Advokatundersøgelsen blev varslet, da det gik op for Herlufsholm Kostskole, at man befandt sig midt i en shitstorm i kølvandet på TV 2s omdiskuterede dokumentar om bl.a. vold, ydmygelser og seksuelle krænkelser på skolen gennem årtier helt frem til idag.

Man må nødvendigvis gøre op med de uhyggelige ting, der bliver skildret, og således skal i først omgang iværksættes omtalte advokatundersøgelse, således at man kan klarlægge præcis hvad der er sket og hvor man skal sætte ind i fremtiden.

Allerede nu er en række tiltag dog meldt ud: