Herlufsholm-formand: Overvejede selv at trække sig

Den hidtidige rektor for Herlufsholm Skole, Mikkel Kjellberg, er fortid. Det sker, efter at bestyrelsen lørdag har holdt et ekstraordinært møde.

Også skolens formand, Torben Lowzow, har overvejet sin stilling i kølvandet på kritikken af skolen i en TV2-dokumentar.

- Ja, og det har jeg også diskuteret med bestyrelsen. De har besluttet, at jeg skal blive siddende og nu fokusere på, at vi har en skole, vi skal drive og implementere de tiltag, vi har besluttet, siger Torben Lowzow til Ritzau.

Han siger samtidig, at der 'ikke er nogen hellige køer' i forbindelse med den redegørelse, som nu skal kulegrave forløbet.

- Der er ingenting, der er helligt i den advokatundersøgelse. Det vil komme frem i kommissoriet for undersøgelsen, at der også vil blive kigget på bestyrelsen, herunder også mig selv.

- Hvis der kommer noget frem om, at vi ikke har gjort vores arbejde - at jeg ikke har gjort mit arbejde - så kan jeg på bestyrelsens vegne bekræfte, at vi er fuldstændig afklaret om, at så tager vi ansvar for det, siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Dokumentaren fra TV2 har vakt stor opsigt.

Dokumentaren, der blev vist torsdag, viser ifølge formanden, at skolen ikke 'er helt i mål' med det opgør med en hård kultur, som blev iværksat under skolens tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsen.

- Det viser sig, at vi stadig har en kultur på Herlufsholm, som ikke skal være her. Det er vi nødt til at gøre noget ved, siger Torben Lowzow.

Det er ellers en indsats, der ifølge formanden har stået på over en årrække.

- Vi troede, at vi var i mål. At vi havde fået gjort op med den hårde kultur. Men det har vist sig, at der stadig er eksempler, hvor vi har mobning eller hård kultur. Det er bare ikke o.k.

- Derfor er vi ikke på plads. Derfor kan jeg bare sige undskyld til de elever, der har været udsat for det, og tak til dem, der er stået frem og har fortalt deres historie, siger Torben Lowzow.