Herlufsholm tvunget til at fjerne DR-dokumentar

Tilbage i 2004 lavede den kendte vært Anders Agger i samarbejde med DR Dokumentar en programserie om Herlufsholm.

Den dokumentar har indtil for bare en dag siden kunnet ses i fuld længde på Herlufsholms egen hjemmeside.

Men det er slut nu. DR har nemlig bedt Herlufsholm om at fjerne den.

Det oplyser de til Ekstra Bladet.

Det sker med henvisning til, at DR's rettigheder er blevet krænket. Herlufsholm havde nemlig uploadet alle seks dele af dokumentaren på hjemmesiden, som de derfra viste i deres egen player udenom DR's systemer - og det må de ikke.

'Det et brud på rettighederne, når DR's dokumentar afspilles på deres egen player. Vi har derfor også kontaktet skolen, for at få dem til at fjerne muligheden for at man kan afspille indhold fra DR i deres player permanent', lyder det i en mail fra DR's kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

'Det krav regner vi naturligvis med bliver efterlevet, og sagen er slut for vores vedkommende', lyder det videre.

Sådan så det ud på Herlufsholms hjemmeside, inden de fjernede dokumentarafsnittene.

Siden har skolen da også været hurtige til at fjerne dokumentaren, som nu ikke længere kan findes på hjemmesiden.

Også en opfølgende dokumentar 'Herlufsholm - otte år efter' på fem afsnit fra 2012, hvor Anders Agger vendte tilbage til Herlufsholm, er blevet fjernet fra hjemmesiden.

Ikke længere tilgængelig

Dokumentarerne, der er tilrettelagt af Anders Agger, er heller ikke længere tilgængelig på DR's egne platforme, men DR understreger, at det intet har at gøre med TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', der havde premiere i sidste uge. I dokumentaren har TV 2 kortlagt sager om vold, krænkelser og overgreb på skolen.

Tidligere har Ekstra Bladet kunnet beskrive, hvordan TV 2 har valgt at fjerne dokumentaren 'Herlufsholm for livet' fra 2019 i kølvandet på den nye dokumentar.

Ifølge TV 2 skete det af hensyn til de medvirkende.

'Herlufsholm for livet' er ikke tilgængelig på TV 2 Play i øjeblikket, fordi vi ikke har ønsket, at de medvirkende i det gamle program identificeres eller kædes sammen med de nye sager, som vi omtaler i 'Herlufsholms hemmeligheder', lød det fra Lasse Bjerre, der er redaktør på 'Herlufsholm for livet', i en mail til Ekstra Bladet.

Herlufsholm har i den grad været i søgelyset den seneste tid. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix