Hidtil højeste investering: Nu har de ramt 33 millioner kroner

Det er bestemt ikke stået stille for stifterne af Basic Apparel, efter de medvirkede i DR-programmet 'Løvens Hule'.

Et år er gået, siden ejer Camilla Balle var med i programmet og hev den hidtil største investering fra Jesper Buch på to millioner kroner.

Siden har investeringen vist sig at være en rigtig god idé.

På et enkelt år har de nået de målsætninger, de satte sig i programmet.

- Det har været et enormt spændende år fyldt med mange uforudsigelige, men spændende udfordringer. Corona kan vi jo ikke komme udenom, men programmet kaster lys på så mange tiltag og succeser, som året har budt på. Vi har oplevet stor medgang – faktisk var vores mål for 2021 siden Løvens Hule en omsætning på 33,2 millioner kroner og vi har allerede rundet de 33 millioner kroner her i Q3, så vi er meget glade, stolte og hamrende tilfredse, lyder det fra iværksætteren Camilla Balle i forbindelse med det nye program på DR, hvor firmaerne i 'Løvens Hule' følges af et kamerahold.

Flere at holde styr på

Ud over at have fordoblet sin omsætning, har Camilla Balle også fordoblet sin børneflok.

Iværksætteren har nemlig også fået en lille søn i løbet af det stærke år.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Han er først lige kommet 31. august. Men hele graviditeten er gået over al forventning, så der har ikke været noget problem. Jeg har haft nogle fysiske begrænsninger, da vi flyttede lokaler, fordi jeg ikke kunne hjælpe med at pakke ned. Normalt ville jeg også have været med på messe, men fordi det var på terminsdatoen, kom jeg kun et par timer og hilste på kunder, lyder det.

Det er da også blevet til 14 dages barsel, hvor Camilla kun tog telefonen og ikke var på mail, men nu er hun tilbage på sidelinjen og er med på de store beslutninger.

Nye mål

Hun er dog ikke ked af, at barslen ikke er længere, foråret er gået over al forventning.

- Jeg skal knibe mig selv i armen. 2021 er mit år på mange måder. Der sker så mange positive ting i virksomheden, og vi har fået et barn til, som er sundt og raskt.

Og derfor kan det også kun gå for langsomt med at vækste endnu mere.

- Vi har et mål for 2023 med at have en omsætning på 111 millioner kroner, og det skal vi nå. Vi har fået ansat fem nye medarbejdere, så vi nu er ti. Så har vi flyttet lokaler to gange, og vi skal åbne en flag ship store i slutningen af året, der kommer til at være på Kronprinsensgade, fortæller hun.

Derfor var beslutningen om at medvirke i 'Løvens hule' også den helt rigtige.

- Det var skidesjovt at være med. Jeg ville ønske, jeg kunne gøre det igen. Det var et vildt adrenalinkick.

Udsendelsen 'Løvens Hule - velkommen til virkeligheden' kan ses på DR.